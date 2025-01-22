https://sputnik-georgia.ru/20250122/gruziya-ne-stanet-koloniey-bryusselya-evroparlamentarii-zastupilis-za-gruziyu-na-debatakh-291844971.html

Грузия не станет колонией Брюсселя! Европарламентарии заступились за Грузию на дебатах

Грузия не станет колонией Брюсселя! Европарламентарии заступились за Грузию на дебатах

Sputnik Грузия

Накануне в Европарламенте прошли дебаты о политической ситуации в Грузии 22.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-22T13:18+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузия хочет такую Европу, которая уважает их выбор, эта страна не станет колонией Брюсселя, заявил французский политик, депутат Европарламента от правопопулистского блока "Патриоты за Европу" Тьерри Мариани во время дебатов о политической ситуации в Грузии.В ЕП выразили обеспокоенность ухудшением демократии в Грузии. Еврокомиссар Маргус Брунер назвал ситуацию тревожной, а литовский депутат Раса Юкнявичене предложила ввести санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и провести новые выборы, как выход из кризиса.С трибуны Европарламента Мариани напомнил слова главы комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэля Рота, который отличается жесткой критикой в адрес нынешних властей Грузии, и который недавно в очередной раз побывал в Тбилиси и поддержал протестующих на проспекте Руставели. "Брюссель должен сделать больше. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Бундестага. Но зачем влиять на демократическое решение суверенного народа? Нам нужно взаимное уважение между народами. Мы не хотим видеть вмешательство ЕС", – заявил Мариани. По словам депутата Европарламента, власть в Грузии принадлежит народу. "Двадцатого декабря был опубликован доклад (ОБСЕ/БДИПЧ по выборам в Грузии – ред.), в котором говорилось, что иностранного вмешательства не было", – подчеркнул политик. ЕС всегда жалуется на иностранное вмешательство, в то время как уже несколько месяцев вмешивается в дела Грузии, угрожая ей санкциями и поддерживая госпереворот в Тбилиси, который напоминает нам о "Майдане" на Украине, заявил в свою очередь депутат ЕС от Германии Томаш Фрелих. По его словам, грузины хотят христианских ценностей вместо "воук"-идеологии, хотят суверенитета вместо связей с Западом, хотят мира вместо войны. Они не хотят политического вмешательства ни со стороны Москвы, ни Брюсселя, ни Вашингтона, и это понятно, отметил Фрелих. Воук (от английского woke, прошедшее время от глагола "проснуться") – политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости. "Нам не нужен Михаэль Рот из немецкой "Социал-демократической партии" на улицах Тбилиси. В наших интересах уважать волю грузинского народа. Нет необходимости в высокомерных лекциях и эскалационном вмешательстве. Вместо этого нам нужны хорошие дипломатические отношения с Тбилиси", – заявил европарламентарий. Грузия не должна стать второй Украиной, добавил он. Власти Грузии критикуют лоббисты "Нацдвижения" – депутат о заявлении европарламентариев>>В свою очередь словацкий депутат Европарламента Бранислав Ондруш назвал обвинения грузинских властей в пророссийскости самыми абсурдными. По его мнению, нынешняя ситуация является следствием игнорирования грузинской реальности и беспрецедентного вмешательства в дела Грузии со стороны европейских политиков.Вместо того, чтобы понять сложную ситуацию, в которой Грузия находится в отношениях с Россией, Евросоюз, по словам европарламентария, начал диктовать грузинам, что делать, независимо от того, как это повлияет на их экономику и оборону. Он также напомнил о том, что Евросоюз в течение многих лет продолжал выгодно сотрудничать с Россией. Между тем, в правящей партии "Грузинская мечта" назвали критику части депутатов Европарламента абсурдной.Известно, что Европарламент планирует принять резолюцию об ухудшении политической ситуации в Грузии в феврале. Европарламент в октябре 2024 года принял уже пятую после начала конфликта на Украине жесткую резолюцию по Грузии. В ней говорится о необходимости введения Грузией санкций против России, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, отмены законов об "иноагентах" и против пропаганды ЛГБТ*. В резолюции содержится призыв к ЕС заморозить все финансирование для правительства Грузии, ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и всех ответственных "за подрыв демократии" лиц. Власти Грузии заявили, что не введут санкции против России, как того требует резолюция Европарламента "Откат от демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии", так как это означает разрушение экономики страны.Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия весной 2024 года закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре прошлого года закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Премьер: Грузия предлагает администрации Трампа начать отношения с чистого листа>>Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии" и ввели санкции против основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии, в том числе в отношении журналистов. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других. Лишь подливают масло в огонь – глава МИД Грузии о визите депутатов Европарламента>>Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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