https://sputnik-georgia.ru/20250122/posle-neapolya-kvaratskheliya-prineset-osobennuyu-radost-i-parizhu--kinkladze-291847389.html
После Неаполя Кварацхелия принесет особенную радость и Парижу – Кинкладзе
После Неаполя Кварацхелия принесет особенную радость и Парижу – Кинкладзе
Sputnik Грузия
Кварацхелия воплотил мечты прошлых поколений в реальность, отметил ветеран грузинского футбола 22.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-22T16:45+0400
2025-01-22T16:45+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Переход Хвичи Кварацхелия в "Пари Сен-Жермен" принесет Парижу особенную радость, как в свое время было с Неаполем, сказал один из ветеранов сборной Грузии по футболу, в прошлом игрок "Манчестер Сити" Георгий Кинкладзе. Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов. По имеющейся информации, Кварацхелия будет получать 11 млн евро за сезон, а в "Наполи" его зарплата составляла 1,8 млн евро. Как сказал один из лучших футболистов в истории независимой Грузии, он прекрасно понимает на своем примере, что значит быть грузином и играть в эстетический футбол. "Я хорошо понимаю, что значит быть грузином и в то же время играть в футбол с такой эстетикой. Я еще лучше осознаю, как сложно создать историю успеха, придерживаясь своего фирменного стиля, и, в довершение всего, завоевывать командные или индивидуальные титулы", – сказал Кинкладзе. Он считает, что Кварацхелия добился того, о чем независимый грузинский футбол мечтал с самого первого дня своего существования. Официально: Кварацхелия подписал контракт с "Пари Сен-Жермен">>"Квара воплотил мечты прошлых поколений в реальность и проложил путь к успеху для будущих поколений", – сказал Кинкладзе. Кто такой Кинкладзе Георгия Кинкладзе в конце 90-х годов XX века называли лицом грузинского футбола. Игрок прославился своим дриблингом. Кинкладзе трижды становился чемпионом Грузии в составе тбилисского "Динамо". Играл за немецкий "Саарбрюккен" и аргентинский "Бока Хуниорс". Особую славу Кинкладзе приобрел, играя за английский "Манчестер Сити". До сих пор его гол, забитый в ворота "Саутгемптона", считается одним из лучших мячей в истории клуба. Детали перехода Кварацхелия в "ПСЖ" Согласно информации, опубликованной на официальном сайте "Пари Сен-Жермен", Кварацхелия будет выступать под номером 7. Хвича – первый грузинский игрок в истории французского клуба. Трансфер Кварацхелия в "ПСЖ" стал самым дорогим в истории грузинского футбола. До этого самый дорогой контракт подписал 24-летний вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили с английским "Ливерпулем". Англичане заплатили за Мамардашвили 35 млн евро. Официально играть за "Ливерпуль" голкипер начнет после окончания текущего сезона – летом 2025 года. Кварацхелия присоединился к "Наполи" в 2022 году. В своем первом сезоне в серии А он стал чемпионом Италии ("Наполи" выиграл чемпионат впервые за 33 года) и помог клубу впервые добраться до четвертьфинальной стадии розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Кварацхелия провел первую тренировку в составе "ПСЖ">>Кварацхелия четырежды признавался лучшим игроком месяца в чемпионате Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в дебютном сезоне был признан лучшим голом года серии А, а сам он – лучшим игроком сезона. Благодарные итальянские болельщики вскоре придумали грузину многоговорящие прозвища – Кварадона, в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, игравшего за неаполитанский клуб, и Квараваджо – в честь великого итальянского живописца Караваджо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, париж, неаполь, италия, хвича кварацхелия, георгий мамардашвили, диего марадона, уефа
спорт, грузия, новости, париж, неаполь, италия, хвича кварацхелия, георгий мамардашвили, диего марадона, уефа
После Неаполя Кварацхелия принесет особенную радость и Парижу – Кинкладзе
Кварацхелия воплотил мечты прошлых поколений в реальность, отметил ветеран грузинского футбола
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Переход Хвичи Кварацхелия в "Пари Сен-Жермен" принесет Парижу особенную радость, как в свое время было с Неаполем, сказал один из ветеранов сборной Грузии по футболу, в прошлом игрок "Манчестер Сити" Георгий Кинкладзе.
Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов. По имеющейся информации, Кварацхелия будет получать 11 млн евро за сезон, а в "Наполи" его зарплата составляла 1,8 млн евро.
"Это только начало великого сияния, и я верю, что после Неаполя и Париж ждет особая радость. Удачи", – написал Кинкладзе в Сети.
Как сказал один из лучших футболистов в истории независимой Грузии, он прекрасно понимает на своем примере, что значит быть грузином и играть в эстетический футбол.
"Я хорошо понимаю, что значит быть грузином и в то же время играть в футбол с такой эстетикой. Я еще лучше осознаю, как сложно создать историю успеха, придерживаясь своего фирменного стиля, и, в довершение всего, завоевывать командные или индивидуальные титулы", – сказал Кинкладзе.
Он считает, что Кварацхелия добился того, о чем независимый грузинский футбол мечтал с самого первого дня своего существования.
"Квара воплотил мечты прошлых поколений в реальность и проложил путь к успеху для будущих поколений", – сказал Кинкладзе.
Георгия Кинкладзе в конце 90-х годов XX века называли лицом грузинского футбола. Игрок прославился своим дриблингом. Кинкладзе трижды становился чемпионом Грузии в составе тбилисского "Динамо". Играл за немецкий "Саарбрюккен" и аргентинский "Бока Хуниорс".
Особую славу Кинкладзе приобрел, играя за английский "Манчестер Сити". До сих пор его гол, забитый в ворота "Саутгемптона", считается одним из лучших мячей в истории клуба.
Детали перехода Кварацхелия в "ПСЖ"
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте "Пари Сен-Жермен", Кварацхелия будет выступать под номером 7. Хвича – первый грузинский игрок в истории французского клуба.
Трансфер Кварацхелия в "ПСЖ" стал самым дорогим в истории грузинского футбола. До этого самый дорогой контракт подписал 24-летний вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили с английским "Ливерпулем".
Англичане заплатили за Мамардашвили 35 млн евро. Официально играть за "Ливерпуль" голкипер начнет после окончания текущего сезона – летом 2025 года.
Кварацхелия присоединился к "Наполи" в 2022 году. В своем первом сезоне в серии А он стал чемпионом Италии ("Наполи" выиграл чемпионат впервые за 33 года) и помог клубу впервые добраться до четвертьфинальной стадии розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Кварацхелия четырежды признавался лучшим игроком месяца в чемпионате Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в дебютном сезоне был признан лучшим голом года серии А, а сам он – лучшим игроком сезона.
Благодарные итальянские болельщики вскоре придумали грузину многоговорящие прозвища – Кварадона, в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, игравшего за неаполитанский клуб, и Квараваджо – в честь великого итальянского живописца Караваджо.