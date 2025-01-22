https://sputnik-georgia.ru/20250122/v-gruzii-rezko-otvetili-predstavitelyu-instituta-makkeyna-za-kritiku-trampa-291848532.html
В Грузии резко ответили представителю Института Маккейна за критику Трампа
В Грузии резко ответили представителю Института Маккейна за критику Трампа
Sputnik Грузия
Вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани призвала видного деятеля института "заняться своим делом" 22.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-22T18:45+0400
2025-01-22T18:45+0400
2025-01-22T19:04+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Изучать политологию в этом возрасте уже поздно, может, попробовать мозги, которые продаются на рынке, написала вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани в соцсети в ответ на пост директора программ глобальной демократии американской организации Институт Маккейна, экс-главы офиса другой американской организации – Национального демократического института (NDI) в Грузии Лоры Торнтон.В своем комментарии к одному из постов в социальной сети Торнтон назвала президента США Дональда Трампа насильником и преступником. Поэтому, по словам Торнтон, многим "режет слух" слышать щедрые похвалы в его адрес от грузинских друзей. Оригинал текста был позже заменен."Эх, Лаура, Лаура! Раньше, в моем детстве, мозги продавались на Дезертирском рынке. Может, вам попробовать? Ведь изучать политологию в этом возрасте уже поздно", – написала Цулукиани.Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января. Власти Грузии не раз высказывали надежду на полную перезагрузку двухсторонних отношений в течение 2025 года после смены администрации в Вашингтоне.Ценности новой администрации США и Грузии полностью совпадают – депутат >>Что касается Торнтон, то ранее она поделилась в соцсети X видео с акции протеста в Тбилиси и написала, что дни "Грузинской мечты" сочтены. Никто не стоит на вашей стороне, отметила Торнтон. В правящей партии расценили ее заявление как вмешательство во внутренние дела страны.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в свою очередь назвал Торнтон несерьезным человеком. Однако, что касается Института Маккейна, то, по словам премьера, это прямое проявление Deep state ("глубинного государства").Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.По словам Кобахидзе, эти люди не могут смириться с тем, что не смогли вернуть "коллективное Нацдвижение" к власти. Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва.Под "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Между тем миссия НКО Институт Маккейна в середине декабря 2024 года обнародовала свою оценку ситуации в Грузии, обвинив власти в насилии над протестующими.В Грузии с 28 ноября 2024 года проводятся акции протестов не согласных с решением властей в одностороннем порядке не поднимать вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года. Представители "Грузинской мечты" ни раз заявляли о готовности к дальнейшей интеграции, если инициатива будет исходить от Брюсселя. Следовательно, это решение не рассматривается как отказ от Западной интеграции. Скорее, как нежелание "просить" Европу принимать страну в свои ряды на неприемлемых условиях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
https://sputnik-georgia.ru/20250122/gruziya-ne-stanet-koloniey-bryusselya-evroparlamentarii-zastupilis-za-gruziyu-na-debatakh-291844971.html
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грузия, новости, общество, сша, дональд трамп, тея цулукиани, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, европа
В Грузии резко ответили представителю Института Маккейна за критику Трампа
18:45 22.01.2025 (обновлено: 19:04 22.01.2025)
Вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани призвала видного деятеля института "заняться своим делом"
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Изучать политологию в этом возрасте уже поздно, может, попробовать мозги, которые продаются на рынке, написала вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани в соцсети в ответ на пост директора программ глобальной демократии американской организации Институт Маккейна, экс-главы офиса другой американской организации – Национального демократического института (NDI) в Грузии Лоры Торнтон.
В своем комментарии к одному из постов в социальной сети Торнтон назвала президента США Дональда Трампа насильником и преступником. Поэтому, по словам Торнтон, многим "режет слух" слышать щедрые похвалы в его адрес от грузинских друзей. Оригинал текста был позже заменен.
"Эх, Лаура, Лаура! Раньше, в моем детстве, мозги продавались на Дезертирском рынке. Может, вам попробовать? Ведь изучать политологию в этом возрасте уже поздно", – написала Цулукиани.
Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января. Власти Грузии не раз высказывали надежду на полную перезагрузку двухсторонних отношений в течение 2025 года после смены администрации в Вашингтоне.
Что касается Торнтон, то ранее она поделилась в соцсети X видео с акции протеста в Тбилиси и написала, что дни "Грузинской мечты" сочтены. Никто не стоит на вашей стороне, отметила Торнтон. В правящей партии расценили ее заявление как вмешательство во внутренние дела страны.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в свою очередь назвал Торнтон несерьезным человеком. Однако, что касается Института Маккейна, то, по словам премьера, это прямое проявление Deep state ("глубинного государства").
Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.
По словам Кобахидзе, эти люди не могут смириться с тем, что не смогли вернуть "коллективное Нацдвижение" к власти.
Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва.
Под "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники.
Между тем миссия НКО Институт Маккейна в середине декабря 2024 года обнародовала свою оценку ситуации в Грузии, обвинив власти в насилии над протестующими.
В отчете сказано: "Чудо, что еще никого не убили, но этот риск возрастет, если пытки продолжатся". При этом миссия прогнозирует ухудшение политической ситуации, "если кого-то убьют руками "бандитов" правительства".
В Грузии с 28 ноября 2024 года проводятся акции протестов не согласных с решением властей в одностороннем порядке не поднимать вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года.
Представители "Грузинской мечты" ни раз заявляли о готовности к дальнейшей интеграции, если инициатива будет исходить от Брюсселя. Следовательно, это решение не рассматривается как отказ от Западной интеграции. Скорее, как нежелание "просить" Европу принимать страну в свои ряды на неприемлемых условиях.