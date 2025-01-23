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https://sputnik-georgia.ru/20250123/gruziya-predstavila-evropeyskoy-komissii-trekhletnyuyu-programmu-ekonomicheskikh-reform-291863744.html
Грузия представила Европейской комиссии трехлетнюю программу экономических реформ
Грузия представила Европейской комиссии трехлетнюю программу экономических реформ
Sputnik Грузия
Документ представляет собой среднесрочный план макроэкономических и фискальных параметров 23.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-23T21:34+0400
2025-01-23T21:34+0400
грузия
новости
экономика
еврокомиссия
министерство финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Грузия представила в Европейскую комиссию документ "Программа экономических реформ на 2025-2027 годы", сообщило министерство финансов Грузии. Данный документ страна представила во второй раз в установленные сроки в соответствии с постановлением правительства Грузии № 31 от 15 января 2025 года. Грузия, как страна-кандидат в Евросоюз, впервые присоединилась к процессу подготовки программы экономических реформ в конце 2023 года, после предоставления стране статуса кандидата. Документ, в соответствии с методологией, утвержденной Европейской комиссией, представляет собой среднесрочный план макроэкономических и фискальных параметров. Первые четыре главы документа "Программа экономических реформ на 2025-2027 годы" содержат описание макрофискальных параметров и управления государственными финансами, а пятая глава посвящена структурным реформам. Время испытаний – что ждет экономику Грузии в 2025 году &gt;&gt;Анализ макрофискальной части программы был подготовлен на основе бюджета на 2025 год и документа об основных данных и направлениях развития страны на 2025-2028 годы, а анализ структурных реформ был подготовлен в соответствии с документом "Видение – Стратегия развития Грузии 2030" и ее ежегодного плана действий. Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС. Благодаря статусу кандидата на членство в ЕС Грузия впервые присоединилась к процессу подготовки среднесрочной программы экономических реформ по методике, разработанной Еврокомиссией для стран-кандидатов, и представила "Программу экономических реформ на 2024-2026 годы" Европейской комиссии в установленные сроки (15 января 2024 года). Объем экономики Грузии превысит 100 миллиардов лари в 2025 году – премьер &gt;&gt;Еврокомиссия в начале ноября 2023 года призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Уже 28 ноября 2024 года власти объявили о приостановлении процесса переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, что вызвало волну протеста в стране. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Протестующие требуют проведения досрочных парламентских выборов, так как оппозиционные лидеры заявляют, что выборы 26 октября в Грузии были "тотально фальсифицированы", однако наблюдатели от ОБСЕ не зафиксировали в избирательном процессе никаких критических нарушений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, еврокомиссия, министерство финансов грузии
грузия, новости, экономика, еврокомиссия, министерство финансов грузии

Грузия представила Европейской комиссии трехлетнюю программу экономических реформ

21:34 23.01.2025
© photo: Sputnik / StringerМинистерство финансов Грузии
Министерство финансов Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 23.01.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Документ представляет собой среднесрочный план макроэкономических и фискальных параметров
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Грузия представила в Европейскую комиссию документ "Программа экономических реформ на 2025-2027 годы", сообщило министерство финансов Грузии.
Данный документ страна представила во второй раз в установленные сроки в соответствии с постановлением правительства Грузии № 31 от 15 января 2025 года. Грузия, как страна-кандидат в Евросоюз, впервые присоединилась к процессу подготовки программы экономических реформ в конце 2023 года, после предоставления стране статуса кандидата.
Документ, в соответствии с методологией, утвержденной Европейской комиссией, представляет собой среднесрочный план макроэкономических и фискальных параметров.
Первые четыре главы документа "Программа экономических реформ на 2025-2027 годы" содержат описание макрофискальных параметров и управления государственными финансами, а пятая глава посвящена структурным реформам.
Время испытаний – что ждет экономику Грузии в 2025 году >>
Анализ макрофискальной части программы был подготовлен на основе бюджета на 2025 год и документа об основных данных и направлениях развития страны на 2025-2028 годы, а анализ структурных реформ был подготовлен в соответствии с документом "Видение – Стратегия развития Грузии 2030" и ее ежегодного плана действий.
Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС.
Благодаря статусу кандидата на членство в ЕС Грузия впервые присоединилась к процессу подготовки среднесрочной программы экономических реформ по методике, разработанной Еврокомиссией для стран-кандидатов, и представила "Программу экономических реформ на 2024-2026 годы" Европейской комиссии в установленные сроки (15 января 2024 года).
Объем экономики Грузии превысит 100 миллиардов лари в 2025 году – премьер >>
Еврокомиссия в начале ноября 2023 года призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.
Уже 28 ноября 2024 года власти объявили о приостановлении процесса переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, что вызвало волну протеста в стране.
Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Протестующие требуют проведения досрочных парламентских выборов, так как оппозиционные лидеры заявляют, что выборы 26 октября в Грузии были "тотально фальсифицированы", однако наблюдатели от ОБСЕ не зафиксировали в избирательном процессе никаких критических нарушений.
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