https://sputnik-georgia.ru/20250123/krazha-antikvarnykh-knig-v-evrope---tbilisskiy-sud-priznal-obvinyaemykh-vinovnymi-291864473.html
Кража антикварных книг в Европе - Тбилисский суд признал обвиняемых виновными
Кража антикварных книг в Европе - Тбилисский суд признал обвиняемых виновными
Sputnik Грузия
Трое обвиняемых были приговорены к 5 годам лишения свободы, еще один к 4 годам и 9 месяцам тюремного заключения 23.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-23T22:24+0400
2025-01-23T22:24+0400
2025-01-23T22:34+0400
грузия
новости
происшествия
тбилисский городской суд
преступность в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/07/264211041_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_58ca49186d45076c6d7b655a1be40de0.jpg
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд признал пятерых подсудимых виновными в краже дорогостоящих книг XIX века из библиотек стран Евросоюза - Франции, Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Швейцарии, Польши и Чехии, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Грузии. Трое обвиняемых были приговорены к 5 годам лишения свободы, еще один к 4 годам и 9 месяцам тюремного заключения. В связи с активным сотрудничеством со следствием с одним из подсудимых было заключено процессуальное соглашение и назначено условное наказание. С этой целью члены организованной группы использовали поддельные удостоверения личности, вымышленные имена, фамилии, а также заранее подготовленные образцы поддельных книг вместо оригиналов. Согласно преступному плану, члены организованной преступной группы должны были брать книги классиков XIX века в национальных и университетских библиотеках Франции, Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Швейцарии, Польши и Чехии, а затем тайно заменить их на высококачественные копии. Таким образом, в 2022–2023 годах члены организованной преступной группы тайно изъяли из библиотек разных городов Европы книги стоимостью в сотни тысяч евро. Кража антикварных книг в Европе – прокуратура Грузии обнародовала детали дела >>Расследование дела осуществляла международная следственная группа, созданная при поддержке Евроюста, в состав которой вошли представители следственных органов стран Евросоюза. О существовании схемы краж антикварных книг издания XVIII-XIX веков стало известно еще в ноябре 2023 года. Тогда три гражданина Грузии были задержаны за кражу редких изданий Александра Пушкина из ряда библиотек Франции. Фигуранты дела о краже книг из библиотек в Европе будут ждать приговора в тюрьме в Грузии>>Позже 25 апреля 2024 года прокуратура Грузии подтвердила участие страны в следственных мероприятиях по этому делу вместе со следственными органами трех европейских стран и проведении оперативных мероприятий в Грузии. К тому времени были задержаны уже четыре человека. В результате обысков в Грузии была изъята крупная денежная сумма и сотни книг, в том числе книга на французском языке, предположительно, украденная из Парижской национальной библиотеки, изданная в XIX веке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/07/264211041_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_32e7e1f1962c1899e9e49e25f75ea066.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, преступность в грузии
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, преступность в грузии
Кража антикварных книг в Европе - Тбилисский суд признал обвиняемых виновными
22:24 23.01.2025 (обновлено: 22:34 23.01.2025)
Трое обвиняемых были приговорены к 5 годам лишения свободы, еще один к 4 годам и 9 месяцам тюремного заключения
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд признал пятерых подсудимых виновными в краже дорогостоящих книг XIX века из библиотек стран Евросоюза - Франции, Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Швейцарии, Польши и Чехии, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Грузии.
Трое обвиняемых были приговорены к 5 годам лишения свободы, еще один к 4 годам и 9 месяцам тюремного заключения. В связи с активным сотрудничеством со следствием с одним из подсудимых было заключено процессуальное соглашение и назначено условное наказание.
"Рассмотренные на суде доказательства подтвердили, что с начала 2022 года граждане Грузии создали организованную преступную группу и намеревались тайно приобретать дорогостоящие книги различных авторов XIX века для дальнейшей продажи по всей Европе", - говорится в заявлении
прокуратуры.
С этой целью члены организованной группы использовали поддельные удостоверения личности, вымышленные имена, фамилии, а также заранее подготовленные образцы поддельных книг вместо оригиналов.
Согласно преступному плану, члены организованной преступной группы должны были брать книги классиков XIX века в национальных и университетских библиотеках Франции, Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Швейцарии, Польши и Чехии, а затем тайно заменить их на высококачественные копии.
Таким образом, в 2022–2023 годах члены организованной преступной группы тайно изъяли из библиотек разных городов Европы книги стоимостью в сотни тысяч евро.
Расследование дела осуществляла международная следственная группа, созданная при поддержке Евроюста, в состав которой вошли представители следственных органов стран Евросоюза.
О существовании схемы краж антикварных книг издания XVIII-XIX веков стало известно еще в ноябре 2023 года. Тогда три гражданина Грузии были задержаны за кражу редких изданий Александра Пушкина из ряда библиотек Франции.
Позже 25 апреля 2024 года прокуратура Грузии подтвердила участие страны в следственных мероприятиях по этому делу вместе со следственными органами трех европейских стран и проведении оперативных мероприятий в Грузии. К тому времени были задержаны уже четыре человека.
В результате обысков в Грузии была изъята крупная денежная сумма и сотни книг, в том числе книга на французском языке, предположительно, украденная из Парижской национальной библиотеки, изданная в XIX веке.