https://sputnik-georgia.ru/20250123/krazha-antikvarnykh-knig-v-evrope---tbilisskiy-sud-priznal-obvinyaemykh-vinovnymi-291864473.html

Кража антикварных книг в Европе - Тбилисский суд признал обвиняемых виновными

Кража антикварных книг в Европе - Тбилисский суд признал обвиняемых виновными

Sputnik Грузия

Трое обвиняемых были приговорены к 5 годам лишения свободы, еще один к 4 годам и 9 месяцам тюремного заключения 23.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-23T22:24+0400

2025-01-23T22:24+0400

2025-01-23T22:34+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд признал пятерых подсудимых виновными в краже дорогостоящих книг XIX века из библиотек стран Евросоюза - Франции, Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Швейцарии, Польши и Чехии, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Грузии. Трое обвиняемых были приговорены к 5 годам лишения свободы, еще один к 4 годам и 9 месяцам тюремного заключения. В связи с активным сотрудничеством со следствием с одним из подсудимых было заключено процессуальное соглашение и назначено условное наказание. С этой целью члены организованной группы использовали поддельные удостоверения личности, вымышленные имена, фамилии, а также заранее подготовленные образцы поддельных книг вместо оригиналов. Согласно преступному плану, члены организованной преступной группы должны были брать книги классиков XIX века в национальных и университетских библиотеках Франции, Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Швейцарии, Польши и Чехии, а затем тайно заменить их на высококачественные копии. Таким образом, в 2022–2023 годах члены организованной преступной группы тайно изъяли из библиотек разных городов Европы книги стоимостью в сотни тысяч евро. Кража антикварных книг в Европе – прокуратура Грузии обнародовала детали дела >>Расследование дела осуществляла международная следственная группа, созданная при поддержке Евроюста, в состав которой вошли представители следственных органов стран Евросоюза. О существовании схемы краж антикварных книг издания XVIII-XIX веков стало известно еще в ноябре 2023 года. Тогда три гражданина Грузии были задержаны за кражу редких изданий Александра Пушкина из ряда библиотек Франции. Фигуранты дела о краже книг из библиотек в Европе будут ждать приговора в тюрьме в Грузии>>Позже 25 апреля 2024 года прокуратура Грузии подтвердила участие страны в следственных мероприятиях по этому делу вместе со следственными органами трех европейских стран и проведении оперативных мероприятий в Грузии. К тому времени были задержаны уже четыре человека. В результате обысков в Грузии была изъята крупная денежная сумма и сотни книг, в том числе книга на французском языке, предположительно, украденная из Парижской национальной библиотеки, изданная в XIX веке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, преступность в грузии