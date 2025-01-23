https://sputnik-georgia.ru/20250123/primer-vmeshatelstva-vo-vnutrennie-dela-gruzii--deputat-o-zayavlenii-parlamenta-estonii-291860255.html

Пример вмешательства во внутренние дела Грузии – депутат о заявлении парламента Эстонии

Пример вмешательства во внутренние дела Грузии – депутат о заявлении парламента Эстонии

Sputnik Грузия

Эстония и ее парламент не понимают, что уже наступили другие времена и изменилась повестка дня, заявил депутат 23.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-23T15:45+0400

2025-01-23T15:45+0400

2025-01-23T16:08+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Заявление эстонского законодательного органа является классическим примером того, как действуют представители Deep state ("глубинного государства"), которые вмешиваются во внутренние дела других стран и диктуют им, как формировать ветви власти, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Парламент Эстонии принял заявление, в котором говорится, что законодательный орган страны отказывается признавать легитимность парламента и правительства Грузии, сформированных в результате выборов, "проведенных в условиях фальсификаций и запугивания граждан", а также легитимность назначенного президента. Между тем парламент Эстонии признает Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии и поддерживает ее усилия по прекращению конституционного кризиса в стране. Под Deep state ("глубинным государством") или "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. По словам политика, к сожалению, прибалтийские государства сильно зависят от иностранной силы, которое называется "глубинным государством" и "глобальной партией войны". Соответственно, как отметил Мачарашвили, чиновники, которые все еще находятся в законодательном органе или исполнительной власти, делают оскорбительные заявления в адрес грузинского народа. Этим заявлением Эстония практически осудила речь, произнесенную на инаугурации американского президента Дональда Трампа, и изданные им приказы. А также заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что все страны должны отстаивать свои национальные интересы, отметил депутат. "В чем заключаются национальные интересы Эстонии? Решать, кого грузинский народ впустит в парламент, а кого нет? Так парламент Эстонии ответил госсекретарю США, что теперь он будет вмешиваться в дела Грузии и диктовать грузинскому народу, кого пускать в парламент, а кого нет, что является законным, а что нет", – сказал Мачавариани. По словам депутата, Эстония и ее парламент не понимают, что уже наступили другие времена и изменилась повестка дня, согласно которой они делали подобные заявления. Парламент Эстонии призывает руководство стран Европы "строго ограничить общение с институтами незаконного правительства Грузии до проведения свободных и справедливых выборов". Кроме того, в заявлении звучит призыв к Европейской комиссии и государствам-членам ЕС ввести санкции в отношении грузинских политиков и должностных лиц, причастных к жестокому подавлению мирных демонстрантов и преследованию представителей грузинского гражданского общества. Заявление представили 49 членов парламента Эстонии, 59 депутатов его поддержали, а 9 проголосовали против. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. Как изменится международная политика США и отношения с Грузией – прогноз Абашидзе >>США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии", а также почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Американская мечта бывшего грузинского президента>>Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.* Экстремистская организация, запрещенная в России14:41Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, гурам мачарашвили, дональд трамп, "сила народа", еврокомиссия, эстония