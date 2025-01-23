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Пример вмешательства во внутренние дела Грузии – депутат о заявлении парламента Эстонии
Пример вмешательства во внутренние дела Грузии – депутат о заявлении парламента Эстонии
Sputnik Грузия
Эстония и ее парламент не понимают, что уже наступили другие времена и изменилась повестка дня, заявил депутат 23.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-23T15:45+0400
2025-01-23T15:45+0400
2025-01-23T16:08+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Заявление эстонского законодательного органа является классическим примером того, как действуют представители Deep state ("глубинного государства"), которые вмешиваются во внутренние дела других стран и диктуют им, как формировать ветви власти, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Парламент Эстонии принял заявление, в котором говорится, что законодательный орган страны отказывается признавать легитимность парламента и правительства Грузии, сформированных в результате выборов, "проведенных в условиях фальсификаций и запугивания граждан", а также легитимность назначенного президента. Между тем парламент Эстонии признает Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии и поддерживает ее усилия по прекращению конституционного кризиса в стране. Под Deep state ("глубинным государством") или "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. По словам политика, к сожалению, прибалтийские государства сильно зависят от иностранной силы, которое называется "глубинным государством" и "глобальной партией войны". Соответственно, как отметил Мачарашвили, чиновники, которые все еще находятся в законодательном органе или исполнительной власти, делают оскорбительные заявления в адрес грузинского народа. Этим заявлением Эстония практически осудила речь, произнесенную на инаугурации американского президента Дональда Трампа, и изданные им приказы. А также заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что все страны должны отстаивать свои национальные интересы, отметил депутат. "В чем заключаются национальные интересы Эстонии? Решать, кого грузинский народ впустит в парламент, а кого нет? Так парламент Эстонии ответил госсекретарю США, что теперь он будет вмешиваться в дела Грузии и диктовать грузинскому народу, кого пускать в парламент, а кого нет, что является законным, а что нет", – сказал Мачавариани. По словам депутата, Эстония и ее парламент не понимают, что уже наступили другие времена и изменилась повестка дня, согласно которой они делали подобные заявления. Парламент Эстонии призывает руководство стран Европы "строго ограничить общение с институтами незаконного правительства Грузии до проведения свободных и справедливых выборов". Кроме того, в заявлении звучит призыв к Европейской комиссии и государствам-членам ЕС ввести санкции в отношении грузинских политиков и должностных лиц, причастных к жестокому подавлению мирных демонстрантов и преследованию представителей грузинского гражданского общества. Заявление представили 49 членов парламента Эстонии, 59 депутатов его поддержали, а 9 проголосовали против. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. Как изменится международная политика США и отношения с Грузией – прогноз Абашидзе >>США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии", а также почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Американская мечта бывшего грузинского президента>>Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.* Экстремистская организация, запрещенная в России14:41Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, гурам мачарашвили, дональд трамп, "сила народа", еврокомиссия, эстония
политика, грузия, новости, гурам мачарашвили, дональд трамп, "сила народа", еврокомиссия, эстония
Пример вмешательства во внутренние дела Грузии – депутат о заявлении парламента Эстонии
15:45 23.01.2025 (обновлено: 16:08 23.01.2025)
Эстония и ее парламент не понимают, что уже наступили другие времена и изменилась повестка дня, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Заявление эстонского законодательного органа является классическим примером того, как действуют представители Deep state ("глубинного государства"), которые вмешиваются во внутренние дела других стран и диктуют им, как формировать ветви власти, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
Парламент Эстонии принял заявление, в котором говорится, что законодательный орган страны отказывается признавать легитимность парламента и правительства Грузии, сформированных в результате выборов, "проведенных в условиях фальсификаций и запугивания граждан", а также легитимность назначенного президента. Между тем парламент Эстонии признает Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии и поддерживает ее усилия по прекращению конституционного кризиса в стране.
"Заявление эстонского законодательного органа является классическим примером того, почему неприемлемы и несправедливы представительства Deep State в странах Балтии, некоторых странах ЕС и т. д. Они говорят о том, как другие страны должны организовывать свой парламент и любую ветвь власти в других странах, они диктуют это", – заявил Мачавариани.
Под Deep state ("глубинным государством") или "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.
По словам политика, к сожалению, прибалтийские государства сильно зависят от иностранной силы, которое называется "глубинным государством" и "глобальной партией войны". Соответственно, как отметил Мачарашвили, чиновники, которые все еще находятся в законодательном органе или исполнительной власти, делают оскорбительные заявления в адрес грузинского народа.
"Между тем они преподносят себя в Эстонии, как отцов либеральной демократии, в то время как они непосредственные представители "глубинного государства", представители того же либерального фашизма, которые вмешиваются в дела других стран", – сказал Мачарашвили.
Этим заявлением Эстония практически осудила речь, произнесенную на инаугурации американского президента Дональда Трампа, и изданные им приказы. А также заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что все страны должны отстаивать свои национальные интересы, отметил депутат.
"В чем заключаются национальные интересы Эстонии? Решать, кого грузинский народ впустит в парламент, а кого нет? Так парламент Эстонии ответил госсекретарю США, что теперь он будет вмешиваться в дела Грузии и диктовать грузинскому народу, кого пускать в парламент, а кого нет, что является законным, а что нет", – сказал Мачавариани.
По словам депутата, Эстония и ее парламент не понимают, что уже наступили другие времена и изменилась повестка дня, согласно которой они делали подобные заявления.
"Если они не знают английский, пусть дадут кому-то перевести, о чем говорил Трамп и о чем он говорит, какие приказы отдавал. О чем говорит госсекретарь США. Он прямо сказал, что каждый должен заботиться о своей стране", – добавил Мачарашвили.
Парламент Эстонии призывает руководство стран Европы "строго ограничить общение с институтами незаконного правительства Грузии до проведения свободных и справедливых выборов".
Кроме того, в заявлении звучит призыв к Европейской комиссии и государствам-членам ЕС ввести санкции в отношении грузинских политиков и должностных лиц, причастных к жестокому подавлению мирных демонстрантов и преследованию представителей грузинского гражданского общества.
Заявление представили 49 членов парламента Эстонии, 59 депутатов его поддержали, а 9 проголосовали против.
Разлад между Грузией и Западом
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.
ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС.
США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner).
Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии", а также почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии.
Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам.
Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих.
Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС.
Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.
* Экстремистская организация, запрещенная в России