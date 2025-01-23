https://sputnik-georgia.ru/20250123/revolyutsii-v-raznykh-stranakh-delayut-odni-i-te-zhe-lyudi--premer-ministr-gruzii-291863426.html

Революции в разных странах делают одни и те же люди – премьер-министр Грузии

Революции в разных странах делают одни и те же люди – премьер-министр Грузии

Sputnik Грузия

Описание Фицо ситуации в Словакии идентично тому, что происходит в Грузии, заявил премьер 23.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-23T20:21+0400

2025-01-23T20:21+0400

2025-01-23T20:34+0400

грузия

новости

политика

словакия

роберт фицо

ираклий кобахидзе

украина

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1d/291136126_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f852e53472a5ce39fd37f3ce8f077d23.jpg

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Революционные процесс координируются из одного источника в разных странах и заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо абсолютно логично, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Фицо заявил, что группа экспертов, причастных к событиям в Грузии и "майдану" на Украине, действует в Словакии с целью свержения власти в стране.По его словам, описание Фицо ситуации в Словакии идентично тому, что происходит в Грузии. "То, что он описывает в своем обращении, абсолютно идентично тому, что происходит в Грузии. Поэтому такая прямая координация не только не может быть исключена, но и абсолютно логична. Я не сомневаюсь в этом заявлении премьер-министра Словакии", – заявил Ираклий Кобахидзе. В Грузии с 28 ноября 2024 года проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, протесты не прекращаются. Протестующие не признают результаты прошедших в стране парламентских выборов и требуют назначения новых. Грузинский сценарий протестов угрожает Словакии – Фицо >>В четверг Фицо также созвал заседание совета безопасности, на котором была рассмотрена информация Словацкой информационной службы (SIS, служба разведки и контрразведки) о получении данных о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию республики. Ранее Фицо сообщал, что словацкая оппозиция готовится провести в стране "майдан". Что касается Грузии, то премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе после разгона акций протеста в Тбилиси в начале декабря 2024 года заявил, что государство пропорционально и соответствующим образом ответило на очередную попытку радикальной оппозиции устроить в Грузии "майдан", и имитация войны на улицах Тбилиси завершилась безуспешно. По словам главы грузинского правительства, за прошедшие четыре года в Грузии было четыре попытки устроить "майдан", однако, как отметил Кобахидзе, на все четыре попытки государство ответило успешно. Президент Грузии и оппозиция действуют по сценарию "Майдана" – глава парламента>>Митинги с 28 ноября прошлого года перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. Оппозиция и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить "майдан" при поддержке своих зарубежных хозяев. Пример вмешательства во внутренние дела Грузии – депутат о заявлении парламента Эстонии >>С 4 декабря 2024 года на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Специальная следственная служба на фоне акций протеста, которые проходят в Тбилиси с 28 ноября, возбудила уголовные дела по фактам злоупотребления служебными полномочиями полицейскими и незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

словакия

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, словакия, роберт фицо, ираклий кобахидзе, украина