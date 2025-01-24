https://sputnik-georgia.ru/20250124/deputat-vernulsya-v-tbilisi-i-rasskazal-o-drake-v-abu-dabi-291870697.html

Депутат вернулся в Тбилиси и рассказал о драке в Абу-Даби

Депутат вернулся в Тбилиси и рассказал о драке в Абу-Даби

Sputnik Грузия

Несмотря на строгие законы, полиция, прокуратура и суд хорошо осознали, что это была провокация в отношении депутатов, заявил Ираклий Заркуа 24.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-24T11:52+0400

2025-01-24T11:52+0400

2025-01-24T12:26+0400

грузия

новости

виктор саникидзе

тбилиси

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/0c/276675973_0:43:960:583_1920x0_80_0_0_ac1f950a490312ccb80bbff7532cc3d3.jpg

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Инцидентом, случившимся в ресторане одной из гостиниц в Абу-Даби, не стоит гордиться, но грузинские мужчины всегда будут реагировать на оскорбления в адрес семьи, заявил депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа. Заркуа отдыхал в Абу-Даби вместе с другим депутатом от "Грузинской мечты" Виктором Саникидзе. Отдыхающий в том же отеле оппозиционно настроенный мужчина Лаша Габиташвили оскорбил их и власти Грузии, использовав нецензурную лексику. На следующий день, 13 января, мужчины подрались. Депутат также вспомнил детали инцидента. По словам Заркуа, в первый день Габиташвили попытался оскорбить их за завтраком, затем попытка повторилась на следующий день. "На третий день произошло то, что произошло, и вы все это видели", – отметил Заркуа. "Грузинская мечта" опровергла слухи о заключении под стражу депутатов в Абу-Даби>>Затем, по словам депутата, был назначен суд, и на основании уплаченного штрафа им дали возможность покинуть Абу-Даби. Ранее грузинские оппозиционные телеканалы сообщили, что Заркуа и Саникидзе после драки с Габиташвили попали в заключение и были освобождены только после выплаты залога в 80 тысяч долларов. "Уже третий день как мы приехали. И до этого мы смеялись, когда эти люди без родины и аффилированные с ними журналисты или политологи говорили, что нас приговорили к одному году тюрьмы, и рассказывали безумные вещи про 80 тысяч долларов. Маразм", – сказал Заркуа. По его словам, ничего подобного не было, и им лишь выписали штраф в дирхамах в 10-15 раз меньше. "У нас там были друзья, которые заплатили, и мы, естественно, вернем им эти 3-4 тысячи долларов потом. Я в Тбилиси и как-то смогу с этим справиться", – добавил он.Посольство Грузии в ОАЭ прокомментировало драку с участием депутатов>>Депутаты Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе после драки 13 января опубликовали в Сети видео, где прокомментировали случившееся. По их словам, инцидентом "нельзя гордиться", но они не могли оставить без ответа такое поведение оппонента, тем более что они были не одни, а с близкими людьми. По словам Саникидзе, "лицам без родины всегда будет дан ответ". "Лицами без родины" в правящей партии называют представителей радикальной оппозиции, выполняющих указания "хозяев с Запада". Драке в ресторане предшествовала словесная перепалка между мужчинами. Габиташвили днем ранее подошел к столику, где сидели Саникидзе и Заркуа, а также еще несколько человек, и поинтересовался, знают ли они о задержаниях на акциях протеста в Тбилиси и Батуми, где людей, по, его словам, пытают просто из-за плакатов, и оскорбил их. После этих слов запись прервалась. Генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе осудил инцидент в Абу-Даби. По его словам, никто не имеет права подходить к человеку, который спокойно сидит за завтраком, и оскорблять его. В крупных городах Грузии с 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС, началась волна протеста. Участники акций требуют проведения в стране новых парламентских выборов и не признают результаты голосования 26 октября. Радикально настроенные сторонники оппозиции подвергают представителей правящей партии буллингу, оскорблениям. В "Грузинской мечте" их называют представителями "либерального фашизма". Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что под "либеральным фашизмом" подразумевается ложь, полная нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, виктор саникидзе, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия