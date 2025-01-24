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Депутат вернулся в Тбилиси и рассказал о драке в Абу-Даби
Депутат вернулся в Тбилиси и рассказал о драке в Абу-Даби
Sputnik Грузия
Несмотря на строгие законы, полиция, прокуратура и суд хорошо осознали, что это была провокация в отношении депутатов, заявил Ираклий Заркуа 24.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-24T11:52+0400
2025-01-24T11:52+0400
2025-01-24T12:26+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Инцидентом, случившимся в ресторане одной из гостиниц в Абу-Даби, не стоит гордиться, но грузинские мужчины всегда будут реагировать на оскорбления в адрес семьи, заявил депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа. Заркуа отдыхал в Абу-Даби вместе с другим депутатом от "Грузинской мечты" Виктором Саникидзе. Отдыхающий в том же отеле оппозиционно настроенный мужчина Лаша Габиташвили оскорбил их и власти Грузии, использовав нецензурную лексику. На следующий день, 13 января, мужчины подрались. Депутат также вспомнил детали инцидента. По словам Заркуа, в первый день Габиташвили попытался оскорбить их за завтраком, затем попытка повторилась на следующий день. "На третий день произошло то, что произошло, и вы все это видели", – отметил Заркуа. "Грузинская мечта" опровергла слухи о заключении под стражу депутатов в Абу-Даби>>Затем, по словам депутата, был назначен суд, и на основании уплаченного штрафа им дали возможность покинуть Абу-Даби. Ранее грузинские оппозиционные телеканалы сообщили, что Заркуа и Саникидзе после драки с Габиташвили попали в заключение и были освобождены только после выплаты залога в 80 тысяч долларов. "Уже третий день как мы приехали. И до этого мы смеялись, когда эти люди без родины и аффилированные с ними журналисты или политологи говорили, что нас приговорили к одному году тюрьмы, и рассказывали безумные вещи про 80 тысяч долларов. Маразм", – сказал Заркуа. По его словам, ничего подобного не было, и им лишь выписали штраф в дирхамах в 10-15 раз меньше. "У нас там были друзья, которые заплатили, и мы, естественно, вернем им эти 3-4 тысячи долларов потом. Я в Тбилиси и как-то смогу с этим справиться", – добавил он.Посольство Грузии в ОАЭ прокомментировало драку с участием депутатов>>Депутаты Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе после драки 13 января опубликовали в Сети видео, где прокомментировали случившееся. По их словам, инцидентом "нельзя гордиться", но они не могли оставить без ответа такое поведение оппонента, тем более что они были не одни, а с близкими людьми. По словам Саникидзе, "лицам без родины всегда будет дан ответ". "Лицами без родины" в правящей партии называют представителей радикальной оппозиции, выполняющих указания "хозяев с Запада". Драке в ресторане предшествовала словесная перепалка между мужчинами. Габиташвили днем ранее подошел к столику, где сидели Саникидзе и Заркуа, а также еще несколько человек, и поинтересовался, знают ли они о задержаниях на акциях протеста в Тбилиси и Батуми, где людей, по, его словам, пытают просто из-за плакатов, и оскорбил их. После этих слов запись прервалась. Генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе осудил инцидент в Абу-Даби. По его словам, никто не имеет права подходить к человеку, который спокойно сидит за завтраком, и оскорблять его. В крупных городах Грузии с 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС, началась волна протеста. Участники акций требуют проведения в стране новых парламентских выборов и не признают результаты голосования 26 октября. Радикально настроенные сторонники оппозиции подвергают представителей правящей партии буллингу, оскорблениям. В "Грузинской мечте" их называют представителями "либерального фашизма". Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что под "либеральным фашизмом" подразумевается ложь, полная нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, виктор саникидзе, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, виктор саникидзе, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия
Депутат вернулся в Тбилиси и рассказал о драке в Абу-Даби
11:52 24.01.2025 (обновлено: 12:26 24.01.2025)
Несмотря на строгие законы, полиция, прокуратура и суд хорошо осознали, что это была провокация в отношении депутатов, заявил Ираклий Заркуа
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Инцидентом, случившимся в ресторане одной из гостиниц в Абу-Даби, не стоит гордиться, но грузинские мужчины всегда будут реагировать на оскорбления в адрес семьи, заявил депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа.
Заркуа отдыхал в Абу-Даби вместе с другим депутатом от "Грузинской мечты" Виктором Саникидзе. Отдыхающий в том же отеле оппозиционно настроенный мужчина Лаша Габиташвили оскорбил их и власти Грузии, использовав нецензурную лексику. На следующий день, 13 января, мужчины подрались.
"Случившимся не стоит гордиться, но мы всегда будем так реагировать на оскорбления семьи, детей, родственников, несмотря на обязательство терпеть, потому что мы мужчины и мы грузины", – заявил Заркуа.
Депутат также вспомнил детали инцидента. По словам Заркуа, в первый день Габиташвили попытался оскорбить их за завтраком, затем попытка повторилась на следующий день.
"На третий день произошло то, что произошло, и вы все это видели", – отметил Заркуа.
Затем, по словам депутата, был назначен суд, и на основании уплаченного штрафа им дали возможность покинуть Абу-Даби.
"Несмотря на строгие законы, полиция, прокуратура и суд хорошо осознали, что это была провокация против нас, и я хотел бы поблагодарить каждое ведомство, которое было вовлечено в этот процесс", – отметил Заркуа.
Ранее грузинские оппозиционные телеканалы сообщили, что Заркуа и Саникидзе после драки с Габиташвили попали в заключение и были освобождены только после выплаты залога в 80 тысяч долларов.
"Уже третий день как мы приехали. И до этого мы смеялись, когда эти люди без родины и аффилированные с ними журналисты или политологи говорили, что нас приговорили к одному году тюрьмы, и рассказывали безумные вещи про 80 тысяч долларов. Маразм", – сказал Заркуа.
По его словам, ничего подобного не было, и им лишь выписали штраф в дирхамах в 10-15 раз меньше.
"У нас там были друзья, которые заплатили, и мы, естественно, вернем им эти 3-4 тысячи долларов потом. Я в Тбилиси и как-то смогу с этим справиться", – добавил он.
Депутаты Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе после драки 13 января опубликовали в Сети видео, где прокомментировали случившееся. По их словам, инцидентом "нельзя гордиться", но они не могли оставить без ответа такое поведение оппонента, тем более что они были не одни, а с близкими людьми.
По словам Саникидзе, "лицам без родины всегда будет дан ответ". "Лицами без родины" в правящей партии называют представителей радикальной оппозиции, выполняющих указания "хозяев с Запада".
Драке в ресторане предшествовала словесная перепалка между мужчинами. Габиташвили днем ранее подошел к столику, где сидели Саникидзе и Заркуа, а также еще несколько человек, и поинтересовался, знают ли они о задержаниях на акциях протеста в Тбилиси и Батуми, где людей, по, его словам, пытают просто из-за плакатов, и оскорбил их. После этих слов запись прервалась.
Генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе осудил инцидент в Абу-Даби. По его словам, никто не имеет права подходить к человеку, который спокойно сидит за завтраком, и оскорблять его.
В крупных городах Грузии с 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС, началась волна протеста. Участники акций требуют проведения в стране новых парламентских выборов и не признают результаты голосования 26 октября.
Радикально настроенные сторонники оппозиции подвергают представителей правящей партии буллингу, оскорблениям. В "Грузинской мечте" их называют представителями "либерального фашизма".
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что под "либеральным фашизмом" подразумевается ложь, полная нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования.