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Это признание Грузии – глава Нацбанка о статье британского издания
Это признание Грузии – глава Нацбанка о статье британского издания
Sputnik Грузия
В статье указано, что Грузия стремится и станет региональным лидером в ряде областей 24.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-24T13:58+0400
2025-01-24T13:58+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Статья в Capital Finance International – признание всей команды, которая обеспечивает в Грузии стабильность, заявила исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава. В статье влиятельного британского издания Capital Finance International в статье "Экономический потенциал Грузии: сильные стороны, проблемы и возможности" отмечается, что Грузия, стратегически расположенная на перекрестке Европы и Азии, переживает значительные экономические преобразования, и страна предлагает как бизнесу, так и инвесторам динамичную и привлекательную среду, богатую возможностями. По ее мнению, в плане денежно-кредитной политики это, прежде всего, низкая инфляция и эффективное управление инфляцией через ставку рефинансирования "В этом сила, прочность и надежность банковского сектора, в этом усилия по дедолларизации, которые защищают наше население, наших граждан от колебаний валютных курсов. Усилия, которые мы предпринимаем для борьбы с отмыванием денег и поддержания санкций, также получили признание со стороны Moneyval", – сказала Турнава. По ее словам, в статье указано, что Грузия стремится и станет региональным лидером в ряде областей. В статье отмечено, что Грузия находится на многообещающем пути, она движима факторами экономической устойчивости, стратегическими реформами и дальновидным лидерством. Опираясь на свои сильные стороны, конструктивное решение проблем и формирование инклюзивного инвестиционного климата позволяют стране в полной мере реализовать свой потенциал. Грузия предлагает как бизнесу, так и инвесторам динамичную и привлекательную среду, богатую возможностями. MONEYVAL положительно оценил меры, принятые Национальным банком Грузии в целях содействия предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов. Кроме того, он повысил рейтинг Грузии по выполнению рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF с "Частично соответствует" до "В значительной степени соответствует"). Время испытаний – что ждет экономику Грузии в 2025 году &gt;&gt;Из 27 стран-членов Совета Европы, оцененных MONEYVAL, только семь стран, и в их числе Грузия, имеют столь высокий рейтинг. Национальный банк Грузии продолжает совершенствовать нормативную и надзорную базу по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, целью которого является соблюдение международных рекомендаций , а также развитие устойчивой культуры эффективного управления рисками в экосистеме виртуальных активов и услуг. Объем экономики Грузии превысит 100 миллиардов лари в 2025 году – премьер &gt;&gt;В сентябре прошлого года все провайдеры виртуальных активов в Грузии попали под надзор Национального банка страны с точки зрения контроля отмывания денег и финансирования терроризма. Борьба с терроризмом является одним из главных приоритетов правительства, и в этом направлении постоянно улучшается система контроля. Само же финансирование терроризма в Грузии является уголовным преступлением, как и отмывание денежных средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, натия турнава, мвф, всемирный банк, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, натия турнава, мвф, всемирный банк, национальный банк грузии

Это признание Грузии – глава Нацбанка о статье британского издания

13:58 24.01.2025
© Courtesy of National Bank of GeorgiaИ.о главы Нацбанка Грузии Натия Турнава
И.о главы Нацбанка Грузии Натия Турнава - Sputnik Грузия, 1920, 24.01.2025
© Courtesy of National Bank of Georgia
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В статье указано, что Грузия стремится и станет региональным лидером в ряде областей
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Статья в Capital Finance International – признание всей команды, которая обеспечивает в Грузии стабильность, заявила исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава.
В статье влиятельного британского издания Capital Finance International в статье "Экономический потенциал Грузии: сильные стороны, проблемы и возможности" отмечается, что Грузия, стратегически расположенная на перекрестке Европы и Азии, переживает значительные экономические преобразования, и страна предлагает как бизнесу, так и инвесторам динамичную и привлекательную среду, богатую возможностями.

"Это признание всей нашей команды, которая работает над тем, чтобы обеспечить сохранение нашего главного мандата – ценовой стабильности, низкой инфляции, финансовой дисциплины и стабильности на валютном рынке", – сказала Турнава.

По ее мнению, в плане денежно-кредитной политики это, прежде всего, низкая инфляция и эффективное управление инфляцией через ставку рефинансирования
"В этом сила, прочность и надежность банковского сектора, в этом усилия по дедолларизации, которые защищают наше население, наших граждан от колебаний валютных курсов. Усилия, которые мы предпринимаем для борьбы с отмыванием денег и поддержания санкций, также получили признание со стороны Moneyval", – сказала Турнава.
По ее словам, в статье указано, что Грузия стремится и станет региональным лидером в ряде областей.

"По оценкам тех же МВФ и Всемирного банка, по темпам экономического роста мы в ближайшем будущем будем лидерами в регионе", – заявила Турнава.

В статье отмечено, что Грузия находится на многообещающем пути, она движима факторами экономической устойчивости, стратегическими реформами и дальновидным лидерством. Опираясь на свои сильные стороны, конструктивное решение проблем и формирование инклюзивного инвестиционного климата позволяют стране в полной мере реализовать свой потенциал. Грузия предлагает как бизнесу, так и инвесторам динамичную и привлекательную среду, богатую возможностями.
MONEYVAL положительно оценил меры, принятые Национальным банком Грузии в целях содействия предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов. Кроме того, он повысил рейтинг Грузии по выполнению рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF с "Частично соответствует" до "В значительной степени соответствует").
Время испытаний – что ждет экономику Грузии в 2025 году >>
Из 27 стран-членов Совета Европы, оцененных MONEYVAL, только семь стран, и в их числе Грузия, имеют столь высокий рейтинг.
Национальный банк Грузии продолжает совершенствовать нормативную и надзорную базу по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, целью которого является соблюдение международных рекомендаций , а также развитие устойчивой культуры эффективного управления рисками в экосистеме виртуальных активов и услуг.
Объем экономики Грузии превысит 100 миллиардов лари в 2025 году – премьер >>
В сентябре прошлого года все провайдеры виртуальных активов в Грузии попали под надзор Национального банка страны с точки зрения контроля отмывания денег и финансирования терроризма.
Борьба с терроризмом является одним из главных приоритетов правительства, и в этом направлении постоянно улучшается система контроля. Само же финансирование терроризма в Грузии является уголовным преступлением, как и отмывание денежных средств.
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