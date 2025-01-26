https://sputnik-georgia.ru/20250126/predsedatel-parlamenta-gruzii-posetit-vengriyu-s-ofitsialnym-vizitom-291893129.html

Председатель парламента Грузии посетит Венгрию с официальным визитом

Председатель парламента Грузии посетит Венгрию с официальным визитом

Sputnik Грузия

Папуашвили встретится со своим коллегой Ласло Кевером, премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком 26.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-26T20:02+0400

2025-01-26T20:02+0400

2025-01-26T20:02+0400

новости

политика

грузия

венгрия

виктор орбан

шалва папуашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23482/86/234828690_0:209:3094:1949_1920x0_80_0_0_ac98a31eb4aeebbaa7f24885bd3cf632.jpg

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился с официальным визитом в Венгрию, сообщила пресс-служба законодательного органа. В рамках визита спикер парламента проведет встречи на высоком уровне в Будапеште. Папуашвили встретится со своим коллегой Ласло Кевером, премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком. В состав грузинской делегации во главе со спикером парламента входят председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, председатель комиссии по европейской интеграции Леван Махашвили, заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Генриетта Цицава, первый заместитель председателя комитета отраслевой экономики и экономической политики, руководитель межпарламентской группы дружбы Грузия-Венгрия Ираклий Мезурнишвили. Премьер Венгрии Виктор Орбан был первым, кто поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на выборах, и первым лидером государства, который прибыл в Грузию с официальным визитом на третий день после парламентских выборов, которые состоялись в стране 26 октября 2024 года. Важное сотрудничество Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу. Грузия хорошо проживет и без Евросоюза – офис Орбана >>Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и на Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов >>Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

венгрия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, политика, грузия, венгрия, виктор орбан, шалва папуашвили