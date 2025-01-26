https://sputnik-georgia.ru/20250126/premer-gruzii-obsudil-v-abu-dabi-vazhnost-stroitelstva-sukhogo-porta-v-tbilisi-291894064.html

Премьер Грузии обсудил в Абу-Даби важность строительства "Сухого порта" в Тбилиси

Премьер Грузии обсудил в Абу-Даби важность строительства "Сухого порта" в Тбилиси

Sputnik Грузия

Визит грузинской делегации во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе в ОАЭ начался в воскресенье 26.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-26T23:09+0400

2025-01-26T23:09+0400

2025-01-26T23:52+0400

грузия

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ираклий кобахидзе

оаэ

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Важность проекта "Сухой порт", реализуемого в Тбилиси при инвестициях компании Abu Dhabi Ports Group, обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и министр толерантности ОАЭ шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян на встрече в Абу-Даби, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Визит грузинской делегации во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе в ОАЭ начался в воскресенье, 26 января. В рамках визита премьер-министр Грузии встретится с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном, с министром толерантности шейхом Нахайяном бин Мубараком Аль Нахайяном, а также с крупными инвесторами. На встрече было отмечено успешное сотрудничество Грузии и ОАЭ в различных сферах и перспективы дальнейшего углубления торгово-экономических и инвестиционных связей. В ходе беседы также шла речь об успешном завершении переговоров с крупнейшей девелоперской компанией EMAAR, в результате которых в Грузии будут реализованы значимые инвестиционные проекты. На встрече также обсуждалось сотрудничество Грузии и ОАЭ в сфере туризма, развитию которого существенно способствовало введение безвизового режима. Лидеры ОАЭ поздравили премьера Грузии с победой "Грузинской мечты" на выборах >>Стороны подтвердили готовность содействовать дальнейшему углублению двусторонних отношений в различных сферах. Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма. ОАЭ уже являются ведущим торговым партнером Грузии среди арабских стран. Страны связаны соглашением о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве. В рамках документа 95% экспортной продукции обеих стран освобождены от налогов. Компания Abu Dhabi Ports Group владеет 60% акций и является основным партнером проекта строительства "Сухого порта". Планируется дальнейшее расширение сотрудничества с Abu Dhabi Ports Group в стратегических, логистических и транспортных проектах. "Сухой порт" – это современный логистический центр – расширение портов Батуми и Поти, который обслуживает их, соединяет порты и логистические комплексы. Грузия и ОАЭ нацелены на развитие торговых связей >>Он свяжет производственные центры Западной Азии с потребительскими рынками Восточной Европы через "Срединный коридор", используя сеть морских и "сухих портов" в Грузии, Турции, Азербайджане, Армении и Казахстане. "Сухой порт" расположен в 6 км от аэропорта Тбилиси, на площади 283 тысячи кв. м планируется разместить складские помещения класса А (9,8 тыс. кв. м) и В (2,5 тыс. кв. м). Годовая пропускная способность объекта – до 200 тысяч TEU. На данном этапе уже завершена отделка территории "сухого порта" и строительство офиса, а также строительство склада класса "В", здания механизации и железной дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, оаэ