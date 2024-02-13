https://sputnik-georgia.ru/20240213/gruziya-i-oae-natseleny-na-razvitie-torgovykh-svyazey-286296049.html

Грузия и ОАЭ нацелены на развитие торговых связей

Грузия и ОАЭ нацелены на развитие торговых связей

В Дубае обсудили следующие этапы стимулирования соглашения о свободной торговле между Грузией и ОАЭ 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T19:31+0400

2024-02-13T19:31+0400

2024-02-13T19:42+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили обсудил вопросы двустороннего сотрудничество и торгово-экономичеcких связей с представителями правительства Объединенных Арабских Эмиратов в Дубае, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии. В рамках визита в Дубай Давиташвили встретился с государственным министром торговли ОАЭ Тани бен Ахмедом Аль Зиуди и министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухаилом Мохамедом Аль Мазруи. По словам Давиташвили, экономические отношения Грузии с ОАЭ растут и активно развиваются. Крупный инвестор из ОАЭ и премьер Грузии обсудили увеличение инвестиций в энергетику >>По информации первого вице-премьера, за 2023 год товарооборот между Грузией и ОАЭ увеличился на 39%. В сфере туризма также наблюдается растущая динамика – в прошлом году в Грузию приехало на 18,9% больше визитеров из Эмиратов. Кроме того, он отметил и статистику авиаперевозок и пассажиропотоков между двумя странами, согласно которой количество пассажиров, перевезенных прямыми регулярными рейсами в 2023 году, на 23,1% выше, чем в 2022 году. В ходе встречи с министрами торговли ОАЭ внимание было уделено Соглашению о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве (CEPA), которое страны подписали в октябре 2023 года и вступит в силу в текущем году. Крупнейшую в Грузии солнечную электростанцию построят на востоке страны>>Благодаря соглашению Грузия получит выгоду от режима свободной торговли с Эмиратами, что означает доступ к дополнительному 10-миллионному рынку с высокой покупательной способностью. На встрече министры обсудили следующие этапы стимулирования соглашения о свободной торговле между двумя странами, как еще больше сблизить частный сектор, чтобы увеличить объем инвестиций из Эмиратов в Грузию. В ходе встречи с министром энергетики и инфраструктуры Давиташвили обсудил приоритеты и будущие планы развития сектора энергетики, отметив готовность Грузии к активным шагам для углубления отношений и создания дополнительных инвестиционных возможностей. Грузия и ОАЭ договорились о свободной торговле >>Кроме того, стороны отметили совместный проект строительства крупнейшей по мощности солнечной электростанции в Грузии. Соглашение между государственной компанией Объединенных Арабских Эмиратов "Масдар" и Фондом развития энергетики Грузии о создании совместной компании, которая будет реализовывать проект крупнейшей солнечной электростанции в стране, было подписано в декабре 2023 года. Строительство электростанции планируется в муниципалитете Гардабани (регион Квемо Картли). Ожидается, что новый энергетический объект снизит зависимость от импорта и диверсифицирует местные источники электроснабжения, а также будет способствовать достижению целей возобновляемой энергетики, борьбе с изменением климата и выполнению обязательства по Соглашению об ассоциации с ЕС. Посетителей инвестиционного форума в ОАЭ ознакомят с возможностями Грузии >>В Дубае Давиташвили принимает участие на Всемирном правительственном саммите SDGs in Action 2024, где уже выступил с речью, представив собравшимся видение правительства Грузии относительно основных аспектов сотрудничества на глобальном уровне в процессе достижения целей устойчивого развития. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Преобразование нашего мира: повестка дня в сфере устойчивого развития на период до 2030 года" вступила в силу в октябре 2015 года. В резолюции изложены 17 целей устойчивого развития (SDG), а также экономические, социальные и экологические вопросы. Следует отметить, что Грузия одной из первых присоединилась к этой резолюции и начался процесс осуществления целей устойчивого развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, оаэ, дубай, леван давиташвили