https://sputnik-georgia.ru/20250126/premer-gruzii-otpravilsya-s-vizitom-v-oae-291892013.html

Премьер Грузии отправился с визитом в ОАЭ

Премьер Грузии отправился с визитом в ОАЭ

Sputnik Грузия

В рамках визита грузинский премьер проведет встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном 26.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-26T16:48+0400

2025-01-26T16:48+0400

2025-01-26T16:48+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во главе делегации отправился с визитом в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в пресс-службе администрации правительства. В рамках визита грузинский премьер проведет встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном, а также с министром толерантности шейхом Нахайяном бин Мубараком Аль Нахайяном. В ходе визита будет подписан меморандум о сотрудничестве с крупнейшей девелоперской компанией EMAAR. Согласно договору, в Грузию будут осуществлены многомиллиардные инвестиции.Компания также реализует проект "Тбилисский сухой порт", который будет завершен в 2025 году. Компания является владельцем 60% акций и основным партнером проекта. Планируется дальнейшее расширение сотрудничества с Abu Dhabi Ports Group в стратегических, логистических и транспортных проектах. "Сухой порт" – это современный логистический центр, продолжение портов Батуми и Поти, который их обслуживает, соединяет порты и логистические объекты. Он соединит производственные центры Западной Азии с потребительскими рынками Восточной Европы посредством "Среднего коридора", используя сеть морских и "сухих портов" Грузии, Турции, Азербайджана, Армении и Казахстана. Лидеры ОАЭ поздравили премьера Грузии с победой "Грузинской мечты" на выборах >>Премьер-министр Грузии отправился в Абу-Даби с делегацией, в состав которой вошли первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, глава МИД Мака Бочоришвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, председатель правительства АР Аджария Торнике Рижвадзе и глава администрации правительства Леван Жоржолиани. Президент и вице-президенты Объединенных Арабских Эмиратов одними из первых поздравили премьер-министра Ираклия Кобахидзе и "Грузинскую мечту" с победой на парламентских выборах 26 октября. Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма. Грузия и ОАЭ нацелены на развитие торговых связей >>ОАЭ уже являются ведущим торговым партнером Грузии среди арабских стран. Страны связывают соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве. В рамках документа 95% экспортной продукции обеих стран освобождены от налогов. Согласно соглашению, ОАЭ открыли свой рынок для произведенных в Грузии продуктов, таких как говядина и баранина, мед, орехи, минеральная вода, основная часть плодоовощных консервов, безалкогольные напитки, азотные удобрения, текстильные изделия и др.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, оаэ, ираклий кобахидзе, леван давиташвили, мака бочоришвили