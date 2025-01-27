https://sputnik-georgia.ru/20250127/gruziya-zainteresovana-v-rasshirenii-sotrudnichestva-s-investitsionnoy-goskompaniey-oae-291902303.html

Грузия заинтересована в расширении сотрудничества с инвестиционной госкомпанией ОАЭ

Грузия заинтересована в расширении сотрудничества с инвестиционной госкомпанией ОАЭ

Sputnik Грузия

Главы двух стран обсудили позитивную динамику углубления инвестиционных и экономических связей 27.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-27T16:23+0400

2025-01-27T16:23+0400

2025-01-27T16:26+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Правительство Грузии выразило заинтересованность в продолжении переговоров с Государственной инвестиционной компанией Абу-Даби с целью дальнейшего расширения сотрудничества в стратегических, логистических и транспортных проектах, сообщила пресс-служба Администрации правительства Грузии. Вопросы двустороннего сотрудничества и продолжения крупных инвестиционных проектов в Грузию премьер Ираклий Кобахидзе обсудил в ходе встречи с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. Визит грузинской делегации во главе с Кобахидзе в ОАЭ начался в воскресенье, 26 января. Главы двух стран обсудили позитивную динамику углубления инвестиционных и экономических связей. В этом контексте были отмечены крупные инвестиции Abu Dhabi Ports Group в проект Тбилисского "сухого порта", официальное открытие которого запланировано на 2025 год. "Сухой порт" – это современный логистический центр, продолжение портов Батуми и Поти, который их обслуживает, соединяет порты и логистические объекты.Он соединит производственные центры Западной Азии с потребительскими рынками Восточной Европы посредством "Среднего коридора", используя сеть морских и "сухих портов" Грузии, Турции, Азербайджана, Армении и Казахстана. Кроме того, стороны обсудили успешное завершение переговоров с крупнейшей девелоперской компанией EMAAR, результатом которых станет многомиллиардные инвестиции в Грузию. Премьер Грузии обсудил в Абу-Даби важность строительства "Сухого порта" в Тбилиси >>Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру. Emaar Properties работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки. На встрече также обсуждались проблемы в регионе и особая важность стабильности. Премьер-министр Грузии пригласил президента Объединенных Арабских Эмиратов посетить Грузию с официальным визитом. Грузия и ОАЭ Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма. С лета 2022 года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну. ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива. Лидеры ОАЭ поздравили премьера Грузии с победой "Грузинской мечты" на выборах >>Страны связывают соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве. В рамках документа 95% экспортной продукции обеих стран освобождены от налогов. Согласно соглашению, ОАЭ открыли свой рынок для произведенных в Грузии продуктов, таких как говядина и баранина, мед, орехи, минеральная вода, основная часть плодоовощных консервов, безалкогольные напитки, азотные удобрения, текстильные изделия и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, экономика, ираклий кобахидзе, оаэ