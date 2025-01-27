https://sputnik-georgia.ru/20250127/istoricheskaya-investitsiya--arabskaya-kompaniya-vlozhit-v-gruziyu-6-mlrd-dollarov-291903257.html

Историческая инвестиция – арабская компания вложит в Грузию 6 млрд долларов

Историческая инвестиция – арабская компания вложит в Грузию 6 млрд долларов

Sputnik Грузия

Будет реализован проект многофункциональной застройки, будет создана многофункциональная инфраструктура как в Тбилиси, так и в Батуми и Гонио 27.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-27T17:42+0400

2025-01-27T17:42+0400

2025-01-27T17:42+0400

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торнике рижвадзе

оаэ

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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Арабская девелоперская компания Emaar Properties/Eagle Hills осуществит инвестицию в размере 6 миллиардов долларов в Грузии, что станет крупнейшим вложением в истории страны, сообщила пресс-служба администрации правительства Грузии. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан между сторонами в президентской резиденции в ОАЭ в рамках визита премьера Грузии Ираклия Кобахидзе. По словам премьера, будет реализован проект многофункциональной застройки, будет создана многофункциональная инфраструктура как в Тбилиси, так и в Батуми и Гонио (черноморские курорты, прим.). "Все это внесет существенный вклад в развитие экономики нашей страны, еще больше ускорит темпы экономического роста, создаст новые рабочие места, и все это еще больше привлечет других инвесторов в нашу страну", – отметил премьер. С грузинской стороны документ подписали первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и председатель правительства Автономной Республики Аджария Торнике Рижвадзе, а со стороны компании – основатель и управляющий директор Мохаммед Али Рашед Алабар. Грузия заинтересована в расширении сотрудничества с инвестиционной госкомпанией ОАЭ >>Соглашение о крупнейшей инвестиции в истории Грузии предполагает разработку двух крупных инвестиционных проектов развития в Грузии, над которыми Минэкономики и правительство Аджарии работают уже несколько месяцев и предварительные исследование и оценка уже завершены. По словам главы правительства Грузии, инвестиции такого масштаба выведут развитие сферы девелопмента в стране на качественно новый этап. Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру. Emaar Properties работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки. Грузия и ОАЭ Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма. С лета 2022 года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну. ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива. Премьер Грузии обсудил в Абу-Даби важность строительства "Сухого порта" в Тбилиси >>Страны связывают соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве. В рамках документа 95% экспортной продукции обеих стран освобождены от налогов. Согласно соглашению, ОАЭ открыли свой рынок для произведенных в Грузии продуктов, таких как говядина и баранина, мед, орехи, минеральная вода, основная часть плодоовощных консервов, безалкогольные напитки, азотные удобрения, текстильные изделия и др.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, леван давиташвили, торнике рижвадзе, оаэ