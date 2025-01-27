https://sputnik-georgia.ru/20250127/prokuratura-priznala-eks-premera-gruzii-postradavshim-291899081.html
Прокуратура признала экс-премьера Грузии пострадавшим
Прокуратура признала экс-премьера Грузии пострадавшим
Sputnik Грузия
После инцидента бригада скорой помощи доставила Гахария в Батумскую республиканскую больницу – у оппозиционера был перелом костей носа 27.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-27T14:44+0400
2025-01-27T14:44+0400
2025-01-27T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Прокуратура присвоила экс-премьеру Грузии, лидеру оппозиционной партии "За Грузию" Георгию Гахария статус пострадавшего в инциденте с участием депутата от правящей партии "Грузинская мечта" Дмитрия Самхарадзе, сообщает телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на пресс-службу партии. Кобахидзе прокомментировал конфликт депутата и экс-премьера Грузии>>>Речь идет об инциденте, который произошел 14 января ночью в фойе гостиницы "Шератон" в Батуми между Гахария и Самхарадзе. На распространенных в СМИ кадрах видно, как во время словесной перепалки Гахария кинул пластиковый стакан Самхарадзе в лицо, за чем последовала ответная реакция и удар со стороны Самхарадзе. После инцидента бригада скорой помощи доставила Гахария в Батумскую республиканскую больницу. По словам медиков, у оппозиционера перелом костей носа, но хирургическое вмешательство не понадобилось. Оппозиционер покинул клинику по собственному желанию. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Насилие", что наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок от одного года до трех лет. Между тем после инцидента в Батуми часть оппозиционных политиков выразили солидарность Гахария и пожелали ему скорейшего выздоровления. Среди них осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение". А также одна из лидеров "Нацдвижения" Ани Цитлидзе, оппозиционный политик и бывший соратник Саакашвили Гиги Угулава, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и другие. Нападение на экс-премьера Грузии – МВД ведет расследование>>>Тем временем "Грузинская мечта" причисляет Гахария с его партией к "коллективному "Нацдвижению", пытающемуся расшатать обстановку в Грузии и устроить революцию."Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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европейская грузия, единое национальное движение, михаил саакашвили, гиги угулава, георгий гахария, батуми, грузия, новости, происшествия
европейская грузия, единое национальное движение, михаил саакашвили, гиги угулава, георгий гахария, батуми, грузия, новости, происшествия
Прокуратура признала экс-премьера Грузии пострадавшим
После инцидента бригада скорой помощи доставила Гахария в Батумскую республиканскую больницу – у оппозиционера был перелом костей носа
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Прокуратура присвоила экс-премьеру Грузии, лидеру оппозиционной партии "За Грузию" Георгию Гахария статус пострадавшего в инциденте с участием депутата от правящей партии "Грузинская мечта" Дмитрия Самхарадзе, сообщает телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на пресс-службу партии.
Речь идет об инциденте, который произошел 14 января ночью в фойе гостиницы "Шератон" в Батуми между Гахария и Самхарадзе. На распространенных в СМИ кадрах видно, как во время словесной перепалки Гахария кинул пластиковый стакан Самхарадзе в лицо, за чем последовала ответная реакция и удар со стороны Самхарадзе.
"Сейчас это произошло только потому, что нам нужен доступ к материалам дела. Важные улики и так уничтожены, и нам интересно, что находится в деле. Адвокат ознакомится с материалами дела", – заявили в пресс-службе партии.
После инцидента бригада скорой помощи доставила Гахария в Батумскую республиканскую больницу. По словам медиков, у оппозиционера перелом костей носа, но хирургическое вмешательство не понадобилось. Оппозиционер покинул клинику по собственному желанию.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Насилие", что наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок от одного года до трех лет.
Между тем после инцидента в Батуми часть оппозиционных политиков выразили солидарность Гахария и пожелали ему скорейшего выздоровления. Среди них осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение". А также одна из лидеров "Нацдвижения" Ани Цитлидзе, оппозиционный политик и бывший соратник Саакашвили Гиги Угулава, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и другие.
Тем временем "Грузинская мечта" причисляет Гахария с его партией к "коллективному "Нацдвижению", пытающемуся расшатать обстановку в Грузии и устроить революцию.
"Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.