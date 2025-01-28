https://sputnik-georgia.ru/20250128/nastoyaschaya-druzhba---spiker-parlamenta-gruzii-podvel-itogi-vstrechi-s-prezidentom-vengrii-291918680.html

"Настоящая дружба" - спикер парламента Грузии подвел итоги встречи с президентом Венгрии

"Настоящая дружба" - спикер парламента Грузии подвел итоги встречи с президентом Венгрии

Sputnik Грузия

Грузинские власти в очередной раз получили поддержку со стороны Венгрии на пути интеграции в Европейский Союз, заявил спикер 28.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-28T20:31+0400

2025-01-28T20:31+0400

2025-01-28T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Грузинская делегация почувствовала в Будапеште настоящую дружбу и европейскость, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, после встречи с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком. Папуашвили находится с официальным визитом в Венгрию 26 января в составе делегации. В рамках визита глава парламента проводит встречи на высоком уровне в Будапеште. Папуашвили встретился со своим коллегой Ласло Кевером, премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком. По его словам, грузинские власти в очередной раз получили поддержку от своего стратегического партнера. "Мы вновь получили полную поддержку со стороны Венгрии на нашем пути к интеграции в Европейский Союз. Мы получили поддержку в том, что подход к Грузии должен быть справедливым, основанным на фактах и результатах", - заявил Папуашвили. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что бюрократы в Брюсселе должны прекратить нападки на правительство Грузии. Орбан призвал Брюссель прекратить нападки на Грузию >>В ходе беседы с президентом стороны также обсудили планы Грузии по вступлению в Евросоюз. Как заявил Папуашвили, Грузия будет готова к членству в ЕС к 2030 году. В свою очередь президент Венгрии выразил решительную поддержку территориальной целостности Грузии и ее европейскому будущему. Президент Венгрии также отметил, что Грузия является важным стратегическим партнером для Будапешта на Южном Кавказе. По словам Шуйока, обеим странам удалось сохранить свою национальную идентичность, культуру и язык в сложной геополитической ситуации, и подчеркнул прочные исторические и религиозные связи между Грузией и Венгрией, которые способствуют взаимопониманию между народами. На встрече в Будапеште стороны рассмотрели грузино-венгерские отношения в сферах торговли и экономики, энергетики, образования, культуры и туризма. Папуашвили подчеркнул плодотворное парламентское сотрудничество между законодательными органами обеих стран. Венгрия не будет отменять безвиз для дипломатических паспортов Грузии – МИД>>Визит грузинской делегации в Венгрию стал первым официальным визитом законодательного органа XI созыва, легитимность которого не признает экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиция и часть общественности. Они обвиняют власти в фальсификации парламентских выборов и требуют назначения новых. Между тем премьер Венгрии Виктор Орбан был первым, кто поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на выборах, и первым лидером государства, который прибыл в Грузию с официальным визитом на третий день после парламентских выборов, которые состоялись в стране в октябре 2024 года. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели экономические санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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