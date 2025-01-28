https://sputnik-georgia.ru/20250128/polnomochiya-gruzinskoy-delegatsii-na-pase-pod-voprosom--v-gruzii-zhdut-obektivnogo-resheniya-291917319.html

Полномочия грузинской делегации на ПАСЕ под вопросом – в Грузии ждут объективного решения

Полномочия грузинской делегации на ПАСЕ под вопросом – в Грузии ждут объективного решения

Sputnik Грузия

Голосование по вопросу отстранения грузинской делегации от работы в ПАСЕ пройдет 29 января 28.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-28T18:50+0400

2025-01-28T18:50+0400

2025-01-28T18:52+0400

политика

грузия

новости

совет европы

европейская народная партия

пасе

грузия - евросоюз

евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23769/61/237696179_0:364:2993:2048_1920x0_80_0_0_cc7c9c2ad7c30e1ad35b1feb46dea910.jpg

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Грузинская делегация не столкнется с проблемой, если решение Парламентской ассамблеи Совета Европы об отстранении грузинской делегации от работы в органе межпарламентского сотрудничества будет основано на объективности, считает депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани. Полномочия грузинской делегации на парламентской ассамблее ПАСЕ были оспорены "Европейской народной партией" по пункту "серьезное нарушение основополагающих принципов Совета Европы". Они утверждают, что нарушения на выборах в октябре 2024 года существенно подорвали справедливость избирательного процесса и доверие к его результатам, а также поставили под сомнение их легитимность. Депутат выразил свое мнение по поводу того, как повлияет на грузинское общество решение отстранить делегацию Грузии от работы в ПАСЕ."Если это все будет основано на предвзятом отношении и грубом вмешательстве внешних сил, я имею в виду вмешательство со стороны "Deep State" (Глубинное государство), тогда будет принято решение другого типа, и это еще больше навредит репутации ПАСЕ в глазах наших граждан", – сказал Мачавариани. Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Вопрос Грузии в ПАСЕ Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не входит ни в одну из шести политических групп, работающих в ПАСЕ. Вопрос об отстранении грузинской делегации подняла самая крупная политическая группа "Европейская народная партия", членами которой является партия "Единство – национальное движение", занявшая второе место на парламентских выборах 26 октября 2024 года. Очередная антигрузинская инициатива – премьер Грузии о письме оппозиции к ПАСЕ>>Кроме того, часть других оппозиционных партий входит или является ассоциированными членами другой крупной политической группы ПАСЕ "Альянс либералов и демократов за Европу". Голосование по данному вопросу пройдет в среду, 29 января, при этом делегация Грузии не будет иметь права голоса. Согласно регламенту, Ассамблея должна проголосовать за один из трех вариантов: "ратифицировать полномочия" , "не ратифицировать полномочия" или "ратифицировать полномочия вместе с лишением или приостановлением осуществления некоторых прав участия или представительства членов соответствующей делегации в деятельности Ассамблеи и ее органов". До этого будет подготовлен подробный отчет по данному вопросу. Выборы в Грузии Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Согласно итоговому протоколу, ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест из 150. Это дает право партии власти принимать законы, однако при этом ограничивает ее в изменении Конституции Грузии и принятии конституционных законом. Оппозиционные силы, прошедшие в парламент - "Коалиция за перемены", "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "За Грузию" отказываются признавать результаты выборов и принимать участие в работе парламента. Это враги Грузии – депутат дал определение оппозиции из-за писем в ПАСЕ >>Они вместе с НПО и экс-президентом Грузии пытались через суды добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и проведения повторных выборов, однако потерпели поражение. В Грузии уже более двух месяцев проходят акции протеста с требование проведения досрочных парламентских выборов. Между тем власти отказываются выполнять требование оппозиции, ссылаясь на заключение миссии наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ. Согласно заключению, выборы прошли в свободной и конкурентной среде, однако были зафиксированы нарушения, а также заметна доминирующая финансовая роль правящей партии страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Власти Грузии считают отчет ОБСЕ/БДИПЧ признанием легитимности выборов, заявляя о том, что он поставил точку в теме обсуждения по поводу фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, совет европы, европейская народная партия, пасе, грузия - евросоюз, евросоюз