https://sputnik-georgia.ru/20250124/ocherednaya-antigruzinskaya-initsiativa--premer-gruzii-o-pisme-oppozitsii-k-pase-291874465.html

Очередная антигрузинская инициатива – премьер Грузии о письме оппозиции к ПАСЕ

Очередная антигрузинская инициатива – премьер Грузии о письме оппозиции к ПАСЕ

Sputnik Грузия

Грузинская делегация планирует принять участие в зимней сессии ПАСЕ, которая пройдет с 25 по 28 января 24.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-24T17:30+0400

2025-01-24T17:30+0400

2025-01-24T17:30+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Представители оппозиции пытаются нанести ущерб национальным интересам Грузии, выступая с очередной антигрузинской инициативой, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Оппозиционные силы "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены" обратились с письмом к президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы и фракциям ПАСЕ с просьбой не подтверждать полномочия парламентской делегации Грузии, так как она состоит "только из представителей самопровозглашенного режима", назвав позицию ПАСЕ решающей для защиты демократических ценностей. Ранее с аналогичной просьбой обратилась еще одна оппозиционная партия – "Для Грузии". "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "радикальной оппозицией", а также "локальной партией войны". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Подобными инициативами, по словам премьера, они никоим образом не могут подорвать позиции Грузии. Однако само по себе это говорит о характере оппозиции и интересах ее хозяев, отметил он. Что касается Парламентской ассамблеи Совета Европы, то, по словам премьера, Грузии интересно там работать. "Однако мы будем действовать в соответствии с тем, какое решение примет Парламентская ассамблея Совета Европы", – добавил Кобахидзе. Подписавшие письмо представители оппозиции считают, что парламентские выборы 26 октября 2024 года, прошедшие с "серьезными недостатками", и сложившийся в стране политический кризис, должны стать основанием для отказа в признании мандатов новоизбранных депутатов. Они подчеркивают, что нынешний парламент, состоящий только из депутатов правящей партии, "не может считаться легитимно избранным". Это враги Грузии – депутат дал определение оппозиции из-за писем в ПАСЕ >>В совместном письме представители оппозиции заявляют, что новые выборы и освобождение задержанных демонстрантов являются "единственным европейским способом решения нынешнего кризиса". Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 25-28 января. Вопрос, предположительно, будет инициирован в понедельник, после чего по нему будет проведено голосование. Грузинская делегация также планирует прибыть в Страсбург. Совет Европы – международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия. Грузия стала членом Совета Европы 27 апреля 1999 года. Сегодня в состав организации, основанной в 1949 году, входят 47 государств. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Глава ПА ОБСЕ ощутила на себе эффект "либерального фашизма" – премьер Грузии >>Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии". Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. У оппозиции истерия из-за визита президента ПА ОБСЕ в Грузию – депутат >> Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, страсбург, пасе, совет европы, обсе