https://sputnik-georgia.ru/20250129/ssha-prizvali-rassledovat-deyatelnost-usaid-v-gruzii---papuashvili-291926072.html

США призвали расследовать деятельность USAID в Грузии – Папуашвили

США призвали расследовать деятельность USAID в Грузии – Папуашвили

Sputnik Грузия

Спикер парламента Папуашвили видит надобность в полном пересмотре работы и финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) 29.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-29T14:05+0400

2025-01-29T14:05+0400

2025-01-29T14:28+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Нужно пересмотреть не только вопрос финансирования, но и расследовать причастность Агентства США по международному развитию (USAID) в распространение ложных данных по парламентским выборам 2020 года в Грузии, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Речь о идет об ошибочных результатах параллельного подсчета голосов во время парламентских выборов 2020 года. Позднее НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), донором которого является USAID, пришлось публично признать ошибку, а руководителю организации – покинуть должность.В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что организация была занята фальсификацией результатов и целенаправленно пытались ввести общество в заблуждение.Глава грузинского законодательного еще раз подтвердил эту точку зрения, заявив, что местный офис USAID был вовлечен в распространение ложных результатов параллельного подсчета 2020 года и во всем этом было их непосредственное участие."Справедливые выборы" "бьют" по ЦИК Грузии гендерной статистикой>>В целом, по мнению Папуашвили, это также является основой для пересмотра вопроса финансирования. "Я был приятно удивлен, когда исполнительный указ Трампа взял за основу то, что международная помощь в некоторых случаях используется для того, чтобы вызвать, так сказать, беспорядки на местах, в том числе нанести ущерб интересам США. Это именно тот подход, то видение, которое у нас есть в отношении некоторых подобных мероприятий или активностей", – отметил он.Вскоре после официального вступления в должность президента США, 20 января Дональд Трамп подписал указ "О переоценке и реорганизации внешней помощи США" с целью пересмотра иностранной помощи, финансируемой Государственным департаментом и USAID или через них. Пересмотр всех программ иностранной помощи инициируется с целью убедиться в их эффективности и соответствии внешней политике США в рамках повестки дня "Америка прежде всего". Спикер парламента выразил готовность сотрудничать с соответствующими ведомствами США, отметив, что тогдашнее руководство USAID лгали, будто результаты параллельного подсчета были правильными. "Потом выяснилось, что это руководство, включая главу иностранного руководителя, точно знало, что ISFED распространяла ложные результаты, и они просто обманывали власти, грузинский народ, покрывая тогдашних сотрудников ISFED", – отметил Папуашвили. Скандал с ISFED В начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" оказалась в центре скандала. ISFED проводила подсчет голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 года параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ. После подсчета голосов ЦИК заявил, что правящая "Грузинская мечта" получила 48,22% голосов в части пропорциональных выборов (по партийным спискам), а по данным ISFED – 45,8%. Оппозиция сразу заявила, что расхождение в цифрах указывает на фальсификацию выборов. Спустя полтора месяца ISFED заявила, что допустила ошибку. Новые, уточненные данные неправительственной организации параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии.Результаты выборов в Грузии не могут быть подвергнуты сомнению – депутат >>Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО. Он назвал обнародование ошибочных результатов параллельного подсчета голосов мошенничеством и частью революционного сценария, который готовила оппозиция. В правящей партии также заявили, что НПО потеряла нейтралитет после требования об отставки премьера и правительства. Между тем, на то время посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что США полностью доверяют ISFED и назвала НПО "очень уважаемой и опытной организацией по мониторингу за выборами". Ранее глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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новости, грузия, сша, шалва папуашвили, дональд трамп, каха каладзе, usaid, международное общество за справедливые выборы и демократию, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси