https://sputnik-georgia.ru/20250129/stavka-refinansirovaniya-v-gruzii-ostaetsya-neizmennoy---natsbank-291927530.html

Ставка рефинансирования в Грузии остается неизменной – Нацбанк

Ставка рефинансирования в Грузии остается неизменной – Нацбанк

Sputnik Грузия

Национальный банк Грузии пока не видит причин для изменения монетарной политики страны 29.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-29T15:30+0400

2025-01-29T15:30+0400

2025-01-29T15:36+0400

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грузия

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась. Регулятор объяснил причины такого осторожного подхода в отношении ставки рефинансирования. "Вместе с исчерпанием рисков ставка монетарной политики будет поэтапно снижена до нейтральной – 7%. Если же к следующему заседанию будет выявлена реализация инфляции или дезинфляции макроэкономических данных, комитет будет действовать по соответствующему сценарию", – говорится в сообщении регулятора. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Сценарии Нацбанка По данным регулятора с начала 2023 года инфляция в Грузии сохраняется ниже целевого уровня 3%. Среди внутренних факторов Нацбанк называет последовательную монетарную политику. При этом Нацбанк отмечает, что цены на товары и услуги отечественного производства наилучшим образом отражают долгосрочные инфляционные ожидания и растут невысокими темпами — годовое изменение в декабре составило 2,2%. В тоже время, по данным Нацбанка, остается высокая экономическая активность и важный вклад в экономический рост внесло улучшение совокупного производственного потенциала экономики, что несколько смягчило инфляционное давление, обусловленное высоким совокупным спросом. Большинство споров с банками решилось в пользу граждан – Нацбанк Грузии>>Среди внешних факторов на снижение инфляции влияет, с одной стороны, снижение цен на топливо, с другой – рост цен на продовольственное сырье на международных рынках, которые уже отразились на внутреннем рынке. По данным регулятора, если текущая неопределенность будет устранена в краткосрочной перспективе и сохранится существующая ситуация на мировых рынках, то в первой половине 2025 года инфляция будет близка к целевому показателю. Позже она временно превысит целевой показатель и стабилизируется на уровне около 3% в среднесрочной перспективе. Экономический рост вернется к своей долгосрочной тенденции в 5%. Нацбанк рассматривает различные сценарии развития.Комитет по денежно-кредитной политике рассматривал сценарий с высоким риском инфляции, в случае реализации которого фундаментальные процессы потребовали бы более высокой траектории ставки денежно-кредитной политики, чем в центральном сценарии.Это признание Грузии – глава Нацбанка о статье британского издания>>Данный сценарий риска предполагает длительный период неопределенности, что еще больше обострит геополитическую ситуацию. Реализация этих рисков усилит инфляционное давление, обусловленное внешними факторами, и замедлит экономический рост относительно его долгосрочной тенденции. С другой стороны, комитет рассматривал и сценарий с низким риском инфляции, в случае реализации которого фундаментальные процессы потребуют более низкой траектории ставки денежно-кредитной политики, чем в центральном сценарии. Этот вариант риска предполагает деэскалацию геополитической напряженности, что приведет к снижению инфляционного давления, обусловленного внешними факторами, и увеличению экономического роста, чем это предусмотрено долгосрочной тенденцией. Следующее заседание комитета монетарной политики Нацбанка состоится 12 марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии