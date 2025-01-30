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Чехия ввела санкции против трех чиновников МВД Грузии

Чехия ввела санкции против трех чиновников МВД Грузии

Sputnik Грузия

По данным СМИ, Чехия запретила въезд в страну главе департамента патрульной полиции, главе департамента по особым поручениям и его заместителю 30.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-30T11:58+0400

2025-01-30T11:58+0400

2025-01-30T14:03+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Правительство Чехии ввело санкции в отношении трех высокопоставленных чиновников министерства внутренних дел Грузии, написал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на своей странице в соцсети Х. Как отметил Липавский, причиной запрета на въезд в страну является прямая ответственность чиновников МВД за подавление протестов в Грузии.По данным чешских СМИ, Чехия запретила въезд в страну главе департамента патрульной полиции Важе Сирадзе, главе департамента по особым поручениям Звиаду Харазишвили и его заместителю Мирзе Кезевадзе. Чехия стала пятой страной в ЕС, которая ввела санкции в отношении Грузии. Ранее об ограничениях объявили Эстония, Литва, Латвия и Германия. Кроме того, санкции в отношении представителей "Грузинской мечты" и МВД введены Украиной, Великобританией и США. В декабре Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. США ввели санкции против Иванишвили>>Об ограничениях объявили власти Латвии, увеличив число граждан Грузии, которым запрещен въезд в Латвию, до 24. О запрете въезда в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции", объявила Германия. Кроме того, санкции в отношении представителей грузинской власти и МВД ввели Украина, Великобритания и США. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Германия приостановила проекты с Грузией на сотни миллионов евро – посол >>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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