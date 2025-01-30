https://sputnik-georgia.ru/20250130/chto-obsudili-na-vstreche-v-erevane-glavy-mid-gruzii-i-armenii-291944669.html

Что обсудили на встрече в Ереване главы МИД Грузии и Армении

Что обсудили на встрече в Ереване главы МИД Грузии и Армении

Sputnik Грузия

Декларация о стратегическом партнерстве между Грузией и Арменией вывела существующие отношения и сотрудничество между двумя странами на качественно новый... 30.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-30T14:25+0400

2025-01-30T14:25+0400

2025-01-30T16:25+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Важность стратегического партнерства между Грузией и Арменией, развитие существующих отношений в сфере экономики и туризма обсудили на встрече главы МИД двух стран - Мака Бочоришаили и Арарат Мирзоян на встрече в Ереване, сообщили в пресс-службе МИД Грузии. В рамках своего первого официального визита в качестве министра иностранных дел Мака Бочоришвили провела встречу со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном как с глазу на глаз, так и в расширенном составе. Стороны подчеркнули, что Декларация о стратегическом партнерстве между Грузией и Арменией вывела существующие отношения и сотрудничество между двумя странами на качественно новый уровень. По словам главы МИД Грузии, потенциал грузино-армянского сотрудничества в различных сферах еще больше. Главы МИД двух стран сосредоточили внимание на торгово-экономическом партнерстве между странами и высоких показателях туризма, согласно которым Армения занимает третье место среди посетителей Грузии. На встрече стороны также обсудили текущие процессы в регионе, существующие проблемы и возможности, была отмечена важность совместных усилий по обеспечению мира и стабильности в регионе. Как отметил глава МИД Армении, Ереван поддерживает снятие блокады с транспортной инфраструктуры с Азербайджаном,что будет иметь серьезные экономические последствия не только для страны, но и для всего региона, включая Грузию. По его словам, об этом говорится в мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией, где изложены принципиальные позиции, в том числе в направлении суверенитета и территориальной целостности. "Что касается национального законодательства и того, как этот вопрос отражен в законодательстве, естественно, на дворе XXI век, и мы понимаем, что необходимо найти логистические решения и упростить процессы", - заявил Мирзоян. Ранее армянская сторона разработала проект "Перекресток мира" был разработан Правительством Республики Армения как модель разблокировки транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа. В соответствии с данным проектом предполагается восстановление транспортных коммуникаций между граничащими с Арменией Азербайджаном и Турцией, границы с которыми закрыты со дня независимости Армении. Делегация правительства Грузии во главе с премьер-министром посетит Армению >>Впервые этот проект был презентован премьер-министром Армении в ходе панельной сессии на IV Тбилисском международном форуме Шелкового пути в Тбилиси в 2023 году. Бочоришвили пригласила Арарата Мирзояна в Грузию в удобное для него время. В рамках визита глава МИД Грузии примет участие в заседании совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Арменией, которое проведут премьер-министры Ираклий Кобахидзе и Никол Пашинян. После заседания Межправительственной комиссии Кобахидзе вместе с Пашиняном сделают совместное заявление для СМИ. Кроме того, главы правительств двух стран проведут встречу один на один. Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе – президент >>Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, армения, арарат мирзоян, мака бочоришвили, мид грузии