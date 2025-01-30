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Поставки Киеву ракет к NASAMS и Patriot задерживались США

Поставки Киеву ракет к NASAMS и Patriot задерживались США

Sputnik Грузия

Администрация Джо Байдена затягивала процесс предоставления обещанной Киеву помощи 30.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-30T11:39+0400

2025-01-30T11:39+0400

2025-01-30T11:59+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Анализ последнего аудиторского отчета Пентагона указывает на то, что в последние годы США задерживали одобрение приблизительно 67% контрактов на поставку Украине ракет для ЗРК NASAMS и Patriot на сумму 6,2 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.После эскалации военного конфликта на Украине в феврале 2022 года, администрация Джо Байдена выделила Киеву около 65,9 миллиарда долларов на поддержку безопасности, включая объявленный 9 января 2025 года пакет военной помощи в 500 миллионов долларов. В состав помощи входят усовершенствованные ЗРК NASAMS, а также ракеты для систем ПВО Patriot и Stinger.В отчете по результатам аудита Министерства обороны, опубликованном 17 января 2025 года, отмечается, что несмотря на первоначальные обязательства по поставкам этих систем, процесс заключения контрактов с производителями затянулся более чем на год, что создало риски задержек в поставках на Украину и несвоевременного пополнения запасов армии США.В "Мечте" прокомментировали заявление госсекретаря США о национальных интересах>>В отчете рассмотрены 18 "неопределенных" UCA (то есть содержащих аспекты, которые не были согласованы до начала их действия) контрактов на ракеты-перехватчики NASAMS и Patriot с начальной стоимостью NTE (не превышающих) 6,2 миллиарда долларов США. По состоянию на 1 июня 2024 года 12 из этих 18 контрактов (около 67%) с общей начальной стоимостью NTE в размере 4,2 миллиарда долларов США не переходили в категорию "определенных" в течение 180 дней с момента получения квалификационных предложений от оборонных подрядчиков вопреки политике Пентагона, говорится в отчете. В отчете далее подробно описываются повышенные риски, которые такие контракты представляют для правительства США. Хотя в аудиторском отчете не содержались сведения о других задержанных контрактах, в нем были указаны их уникальные номера, которые позволили проверить их по другим ранее опубликованным данным Пентагона. Так, контракт на поставку NASAMS на сумму 1,2 миллиарда долларов был задержан более чем на 389 дней c момента объявления министерством обороны 30 ноября 2022 года.Украина продолжает проигрывать несмотря на перестановки в ВСУ – эксперт из США>>Аналогичным образом контракт на производство ракет Patriot Advanced Capability-3, объявленный министерством обороны 21 апреля 2023 года и оцененный в 2,45 миллиарда долларов, столкнулся с задержкой на 442 дня и оставался "неопределенным" по состоянию на 1 июня прошлого года, следует из аудиторского отчета. Самая длительная задержка была с контрактом на зенитные ракеты Stinger, заключенным 27 мая 2022 года с оборонным концерном Raytheon, ставшим частью RTX Corporation. Согласно аудиторскому отчету Пентагона, контракт на ракеты Stinger был отложен на 484 дня, прежде чем он был в конечном итоге "определен". Хотя аудиторский отчет минобороны США не содержит подробностей о влиянии задержек на выполнение этих контрактов, тот факт, что эти контракты оставались "неопределенными" по состоянию на июнь прошлого года, скорее всего, замедлит поставку этого оружия как Украине, так и ВС США, которым необходимо было пополнить свои запасы после отправки аналогичного оружия в Киев через президентские полномочия по выделению помощи из запасов вооружений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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