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Правительства Грузии и Армении обсудили важные вопросы в торговых отношениях

Правительства Грузии и Армении обсудили важные вопросы в торговых отношениях

Sputnik Грузия

Внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству, крупными транспортными и инфраструктурными проектами 30.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-30T20:38+0400

2025-01-30T20:38+0400

2025-01-30T20:38+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Динамика экономического сотрудничества и развитие туризма стали главной темой Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Грузии и Армении, говорится в сообщении администрации правительства Грузии. Грузия и Армения сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии, а по числу туристов – в тройку стран-лидеров по визитам в Грузию. По данным пресс-службы правительства Грузии, на заседании комиссии обсуждалась позитивная динамика развития отношений в различных сферах. Премьер-министра Армении пригласили в Грузию >>Внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству, использованию возможностей, создаваемых соглашениями о свободной торговле, крупными транспортными и инфраструктурными проектами, а также важности развития туризма, цифровой экономики и транзитных коридоров. По итогам заседания комиссии премьер-министры Грузии и Армении подписали совместный протокол. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Грузия готова внести вклад в мир в регионе - премьер-министр Грузии >>На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года. В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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