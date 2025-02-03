https://sputnik-georgia.ru/20250203/uchastnik-aktsii-protesta-v-tbilisi-poluchil-tyuremnyy-srok-za-napadenie-na-politseyskogo-291995804.html

Участник акции протеста в Тбилиси получил тюремный срок за нападение на полицейского

Участник акции протеста в Тбилиси получил тюремный срок за нападение на полицейского

Sputnik Грузия

По данным следствия, во время акции протеста у здания парламента обвиняемый нанес удар локтем в лицо полицейскому 03.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-03T22:51+0400

2025-02-03T22:51+0400

2025-02-03T22:58+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновным задержанного по обвинению в нападении на сотрудника полиции во время акции противников законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в мае 2024 года Георгия Окмелашвили, приговорив к пяти годам тюрьмы. Осужденный и его адвокат не согласны с приговором и собираются обжаловать его в Европейском суде по правам человека. По данным следствия, 13 мая во время акции протеста у здания парламента Георгий Окмелашвили нанес удар локтем в лицо полицейскому Александру Оханашвили. Окмелашвили было предъявлено обвинение в нападении на сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей. Более 30 человек задержаны в административном порядке на акции протеста в Тбилиси >>Ему также предъявили обвинение по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств". Однако статья была полностью амнистирована, поэтому уголовное преследование по данной статье прекращено. Осужденный Георгий Окмелашвили является основателем рекламной компании "Лимон". Он был ранее судим за насилие, причинение вреда здоровью и неподчинение законному требованию сотрудника полиции. Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран. Тбилисский суд вынес приговор задержанным на майских акциях протеста >>Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации. Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, европейский суд по правам человека, акции протеста