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Посольство США грубо вмешивается во внутренние дела Грузии – депутат

Посольство США грубо вмешивается во внутренние дела Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Ранее посольство США обвинили в причастности к акциям протеста в Грузии 04.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-04T14:21+0400

2025-02-04T14:21+0400

2025-02-04T14:44+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Посольство США в Грузии не только противоречит приоритетам президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, но и грубо вмешивается во внутренние дела Грузии, написал депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани в ответ на заявление диппредставительства. В посольстве США ранее назвали обвинения исполнительного секретаря "Грузинской мечты" Мамуки Мдинарадзе в их адрес абсолютно ложными и демонстрирующими "отсутствие знаний о том, что делает посольство США для поддержки главных приоритетов президента Трампа и госсекретаря Рубио – сделать Америку более безопасной, сильной и процветающей". "Можно со всей ответственностью сказать, что посольство США в Грузии не только ничего не делает в поддержку главных приоритетов президента Трампа и госсекретаря Рубио, но, напротив, своими действиями прямо противоречит их общепризнанным приоритетам – грубо вмешивается во внутренние дела Грузии и дает дополнительные директивы о радикализации грузинским агентам Deep state", – написал Мачавариани. Грузия готова наладить отношения с США – Кобахидзе>>Более того, посольство в своих заявлениях, несмотря на резкую критику лидера большинства, даже не отмежевалось от подобных действий, подчеркнул депутат. Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Ранее Мдинарадзе заявил, что заявления новоизбранных властей США абсолютно отличаются от действий посольства США в Грузии, и выразил надежду, что это скоро будет исправлено. По его словам, "если кто-то верит, что происходящее на улицах происходит не зависимо от посольства США, то он ничего не знает о том, что происходит на улицах".Депутат выразил сожаление, что "заявления и нарративы новоизбранных властей США – это одно, а действия их нижних структур, в том числе посольства США в Грузии, абсолютно расходятся с этими заявлениями".Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с США, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США.Папуашвили: USAID допустило ошибки вместо того, чтобы укреплять дружбу между Грузией и США>>Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября 2024 года, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, дональд трамп, мамука мдинарадзе, бдипч/обсе, саломе зурабишвили , сша