https://sputnik-georgia.ru/20250204/usaid-potratilo-v-gruzii-bolee-40-mln-na-vybory--glava-parlamenta-292008086.html

USAID потратило в Грузии более $40 млн на выборы – глава парламента

USAID потратило в Грузии более $40 млн на выборы – глава парламента

Sputnik Грузия

По словам главы парламента, 41,7 миллиона долларов на выборы в Грузии, это как 3,78 миллиарда долларов для выборов в США 04.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-04T16:55+0400

2025-02-04T16:55+0400

2025-02-04T16:57+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Агентство США по международному развитию (USAID) через политические НПО потратило 41,7 млн долларов на выборы в Грузии, и они должны объяснить, почему многомиллионное финансирование получают организации, ставящие под сомнение итоги выборов в стране, написал спикер парламента Шалва Папуашвили.Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал USAID, заявляя, что оно тратит средства американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. А американский миллиардер Илон Маск, назначенный главой нового департамента эффективности государственного управления США, назвал агентство преступной организацией и заявил, что ей "пора умереть".Это сравнение станет еще нагляднее, если взять за основу ВВП стран, отметил он.При этом глава парламента ждет разъяснений от USAID."USAID, которое в 2020 году само участвовало в распространении ложных результатов параллельного подсчета голосов и попытках поставить выборы с ног на голову, и в 2024 году продолжало делать то же самое, должна разъяснить, как получается, что десятки миллионов тратятся на те организации, которые каждый раз являются зачинщиками ставить выборы с ног на голову", – написал Папуашвили. Папуашвили: USAID допустило ошибки вместо того, чтобы укреплять дружбу между Грузией и США>>Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что новая администрация президента США Дональда Трампа прямо подтвердила, что деньги американских налогоплательщиков использовались для организации революционных сценариев и беспорядков в других странах, в том числе и в Грузии. Вскоре после официального вступления в должность президента США Трамп подписал указ "О переоценке и реорганизации внешней помощи США" с целью пересмотра иностранной помощи, финансируемой Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию (USAID) или через них. Трамп приказал проверить, как распоряжаются американской помощью. Между тем, Папуашвили заявил, что нужно пересмотреть не только вопрос финансирования, но и расследовать причастность USAID к распространению ложных данных по парламентским выборам 2020 года в Грузии. Речь о идет об ошибочных результатах параллельного подсчета голосов во время парламентских выборов 2020 года. Позднее НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), донором которого является USAID, пришлось публично признать ошибку, а руководителю организации – покинуть должность. Скандал с ISFED В начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" оказалась в центре скандала. ISFED проводила подсчет голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 года параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ. После подсчета голосов ЦИК заявил, что правящая "Грузинская мечта" получила 48,22% голосов в части пропорциональных выборов (по партийным спискам), а по данным ISFED – 45,8%. Оппозиция сразу заявила, что расхождение в цифрах указывает на фальсификацию выборов. Спустя полтора месяца ISFED заявила, что допустила ошибку. Новые уточненные данные неправительственной организации параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии. Глава парламента Грузии напомнил о возможном мошенничестве NED вслед за критикой Маска>>Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО. Он назвал обнародование ошибочных результатов параллельного подсчета голосов мошенничеством и частью революционного сценария, который готовила оппозиция. В правящей партии также заявили, что НПО потеряла нейтралитет после требования об отставки премьера и правительства. Между тем на то время посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что США полностью доверяют ISFED, и назвала НПО "очень уважаемой и опытной организацией по мониторингу за выборами". Ранее глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, дональд трамп, международное общество за справедливые выборы и демократию, usaid, шалва папуашвили, илон маск, грузинская мечта - демократическая грузия, сша