https://sputnik-georgia.ru/20250205/oppozitsiya-poteryala-mesta-v-parlamente-gruzii-292019227.html
Оппозиция потеряла места в парламенте Грузии
Оппозиция потеряла места в парламенте Грузии
Sputnik Грузия
"Грузинская Мечта" решила больше не идти на уступки оппозиции и упразднила часть мандатов 05.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-05T14:55+0400
2025-02-05T14:55+0400
2025-02-05T15:19+0400
политика
грузия
новости
пасе
бдипч/обсе
тбилиси
георгий гахария
грузия - обсе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0d/291395307_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_f47842f6cb27d90623beae5f186a61ae.jpg
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Депутаты парламента Грузии от правящей партии "Грузинская Мечта" поддержали заявления 49 оппозиционных депутатов об отказе от мандатов, официально сократив численность законодательного органа со 150 до 101 человека. Заявления подали все члены трех оппозиционных политических сил "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены". Их инициативу поддержал комитет по процедурным вопросам.Очередная антигрузинская инициатива – премьер Грузии о письме оппозиции к ПАСЕ>>Эти политические силы прошли в законодательный по итогам парламентских выборов 2024 года, получив в сумме 30,01% голосов избирателей (623,3 тысячи голосов). Ранее они обратились в Центральную избирательную комиссию и упразднили свои избирательные списки. Таким образом, заменить их следующими кандидатами в списке будет невозможно, и численный состав парламента останется урезанным. Единственной парламентской оппозиционной силой остается партия "За Грузию" экс-премьера Георгия Гахария, которая, как и другие, не признает результатов выборов и отказывается от работы в парламенте.Абсурдное решение – премьер-министр Грузии о резолюции ПАСЕ>>В октябре 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы. Все четыре оппозиционные партии: "Единство – национальное движение", "Лело для Грузии", "Коалиция за перемены" и "За Грузию" отказываются признавать итоги, называя их "сфальсифицированными". Власти Грузии заявляют, что выборы прошли без существенных нарушений, ссылаясь на итоговый отчет миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, который не оспаривает результаты голосования, хоть и отмечает ряд нарушений. Оппоненты власти уже третий месяц проводят акции протеста с требованием назначения досрочных парламентских выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0d/291395307_107:0:1815:1281_1920x0_80_0_0_e58b4d2185634f2999951a427985a5f0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, пасе, бдипч/обсе, тбилиси, георгий гахария, грузия - обсе
политика, грузия, новости, пасе, бдипч/обсе, тбилиси, георгий гахария, грузия - обсе
Оппозиция потеряла места в парламенте Грузии
14:55 05.02.2025 (обновлено: 15:19 05.02.2025)
"Грузинская Мечта" решила больше не идти на уступки оппозиции и упразднила часть мандатов
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Депутаты парламента Грузии от правящей партии "Грузинская Мечта" поддержали заявления 49 оппозиционных депутатов об отказе от мандатов, официально сократив численность законодательного органа со 150 до 101 человека.
Заявления подали все члены трех оппозиционных политических сил "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены". Их инициативу поддержал комитет по процедурным вопросам.
"Оппозиция не может постоянно проявлять неуважение к своим избирателям, отказываться от участия в парламентской работе и использовать все это как инструмент шантажа", – прокомментировал лидер парламентского большинства "Грузинская Мечта" Мамука Мдинарадзе.
Эти политические силы прошли в законодательный по итогам парламентских выборов 2024 года, получив в сумме 30,01% голосов избирателей (623,3 тысячи голосов).
Ранее они обратились в Центральную избирательную комиссию и упразднили свои избирательные списки. Таким образом, заменить их следующими кандидатами в списке будет невозможно, и численный состав парламента останется урезанным.
Единственной парламентской оппозиционной силой остается партия "За Грузию" экс-премьера Георгия Гахария, которая, как и другие, не признает результатов выборов и отказывается от работы в парламенте.
В октябре 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы. Все четыре оппозиционные партии: "Единство – национальное движение", "Лело для Грузии", "Коалиция за перемены" и "За Грузию" отказываются признавать итоги, называя их "сфальсифицированными".
Власти Грузии заявляют, что выборы прошли без существенных нарушений, ссылаясь на итоговый отчет миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, который не оспаривает результаты голосования, хоть и отмечает ряд нарушений.
Оппоненты власти уже третий месяц проводят акции протеста с требованием назначения досрочных парламентских выборов.