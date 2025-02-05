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Оппозиция потеряла места в парламенте Грузии

Оппозиция потеряла места в парламенте Грузии

Sputnik Грузия

"Грузинская Мечта" решила больше не идти на уступки оппозиции и упразднила часть мандатов 05.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-05T14:55+0400

2025-02-05T14:55+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Депутаты парламента Грузии от правящей партии "Грузинская Мечта" поддержали заявления 49 оппозиционных депутатов об отказе от мандатов, официально сократив численность законодательного органа со 150 до 101 человека. Заявления подали все члены трех оппозиционных политических сил "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены". Их инициативу поддержал комитет по процедурным вопросам.Очередная антигрузинская инициатива – премьер Грузии о письме оппозиции к ПАСЕ>>Эти политические силы прошли в законодательный по итогам парламентских выборов 2024 года, получив в сумме 30,01% голосов избирателей (623,3 тысячи голосов). Ранее они обратились в Центральную избирательную комиссию и упразднили свои избирательные списки. Таким образом, заменить их следующими кандидатами в списке будет невозможно, и численный состав парламента останется урезанным. Единственной парламентской оппозиционной силой остается партия "За Грузию" экс-премьера Георгия Гахария, которая, как и другие, не признает результатов выборов и отказывается от работы в парламенте.Абсурдное решение – премьер-министр Грузии о резолюции ПАСЕ>>В октябре 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы. Все четыре оппозиционные партии: "Единство – национальное движение", "Лело для Грузии", "Коалиция за перемены" и "За Грузию" отказываются признавать итоги, называя их "сфальсифицированными". Власти Грузии заявляют, что выборы прошли без существенных нарушений, ссылаясь на итоговый отчет миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, который не оспаривает результаты голосования, хоть и отмечает ряд нарушений. Оппоненты власти уже третий месяц проводят акции протеста с требованием назначения досрочных парламентских выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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