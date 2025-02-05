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Помощь получает народ, а не власть – спикер парламента Грузии

Помощь получает народ, а не власть – спикер парламента Грузии

Sputnik Грузия

Глава парламента Папуашвили напомнил критикам, что помощь доноров получает народ, а не правительство, и то лишь частично 05.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-05T15:58+0400

2025-02-05T15:58+0400

2025-02-05T15:58+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал две причины, по которым некоторым донорам не следует утверждать, что часть иностранного финансирования якобы была потрачена в пользу властей. Ранее Папуашвили заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) через политические НПО потратило 41,7 млн долларов на выборы в Грузии, и они должны объяснить, почему многомиллионное финансирование получают организации, ставящие под сомнение итоги выборов в стране. Как отметил глава грузинского законодательного органа, первая причина состоит в том, что любой грант, включенный в бюджет, используется на население, а не на власти. Второе и главное, как отметил Папуавшили, не секрет, что у доноров есть указание возвращать более половины своего бюджета обратно в страну происхождения. Кризис USAIDПрезидент США Дональд Трамп неоднократно критиковал USAID, заявляя, что оно тратит средства американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. А американский миллиардер Илон Маск, назначенный главой нового департамента эффективности государственного управления, ранее назвал агентство преступной организацией и заявил, что ей "пора умереть". Он также заявил о работе над закрытием агентства. USAID является крупнейшим в мире финансовым донором. В 2023 году США выделили 72 миллиарда долларов на помощь по всему миру. А в 2024 году на USAID пришлось 42% всей гуманитарной помощи на планете. Деньги американских налогоплательщиков тратились на организацию революций – премьер Грузии>>Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что новая администрация президента США Дональда Трампа прямо подтвердила, что деньги американских налогоплательщиков использовались для организации революционных сценариев и беспорядков в других странах, в том числе и в Грузии. Между тем, Папуашвили не раз требовал разъяснений от USAID и указывал на необходимость расследования причастность агентства к распространению ложных данных по парламентским выборам 2020 года в Грузии.Скандал с ISFEDВ начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" оказалась в центре скандала. ISFED проводила подсчет голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 года параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ.После подсчета голосов ЦИК заявил, что правящая "Грузинская мечта" получила 48,22% голосов в части пропорциональных выборов (по партийным спискам), а по данным ISFED – 45,8%. Оппозиция сразу заявила, что расхождение в цифрах указывает на фальсификацию выборов.Спустя полтора месяца ISFED заявила, что допустила ошибку. Новые уточненные данные неправительственной организации параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии."Справедливые выборы" "бьют" по ЦИК Грузии гендерной статистикой>>Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО. Он назвал обнародование ошибочных результатов параллельного подсчета голосов мошенничеством и частью революционного сценария, который готовила оппозиция.В правящей партии также заявили, что НПО потеряла нейтралитет после требования об отставки премьера и правительства.Между тем на то время посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что США полностью доверяют ISFED, и назвала НПО "очень уважаемой и опытной организацией по мониторингу за выборами".Ранее глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, новости, сша, шалва папуашвили, дональд трамп, илон маск, usaid, международное общество за справедливые выборы и демократию, политика