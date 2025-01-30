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Деньги американских налогоплательщиков тратились на организацию революций – премьер Грузии

Деньги американских налогоплательщиков тратились на организацию революций – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Во многих странах результатом финансирования со стороны США стали революции, войны и тысячи несчастий, заявил премьер Грузии 30.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-30T13:14+0400

2025-01-30T13:14+0400

2025-01-30T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Новая администрация президента США Дональда Трампа прямо подтвердила, что деньги американских налогоплательщиков использовались для организации революционных сценариев и беспорядков в других странах, в том числе и в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Вскоре после официального вступления в должность президента США Трамп подписал указ "О переоценке и реорганизации внешней помощи США" с целью пересмотра иностранной помощи, финансируемой Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию (USAID) или через них. Трамп приказал проверить, как распоряжаются американской помощью. На это выделено 90 дней. "Нынешняя администрация США прямо подтвердила, что деньги американских налогоплательщиков, американские деньги использовались в других странах, так было и в Грузии, для организации революций, беспорядков в стране, для развития тяжелых сценариев", – заявил Кобахидзе.Глава парламента сравнил акции протеста в Тбилиси с "Майданом">>В этом контексте глава грузинского правительства подчеркнул, что принятый в прошлом году в Грузии закон "О прозрачности иностранного влияния" имел большую нагрузку.Трамп не только обеспечил прозрачность финансирования, но и напрямую прекратил это финансирование, и главным мотивом, по словам Кобахидзе, было то, что это финансирование использовалось для неправильных, очень порочных целей. Грузинские власти рады, что администрация Трампа правильно оценивает эти события, и надеются, что финансирование революционных процессов, беспорядков, фальсификаций выборов и подобных явлений будет приостановлено не только на три месяца, но и прекратится на длительный срок, и подходы в этом направлении будут качественно пересмотрены.Премьер напомнил о тренингах сербского Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS) в Грузии, когда представителей культурной сферы обучали организации революции в Грузии. "Конкретно на это тратились деньги USAID. Хорошо, что сегодня администрация президента смотрит на эти вопросы по-другому, и мы надеемся, что такой подход останется в силе еще долгое время", – подчеркнул Кобахидзе. США призвали расследовать деятельность USAID в Грузии – Папуашвили>>Проведенные в Тбилиси 26-29 сентября 2023 года членами CANVAS тренинги являются одним из доказательств в деле Службы госбезопасности Грузии о готовящихся беспорядках с целью госпереворота. Беспорядки, по данным СГБ, планировались в конце 2023 года, когда страна ждала решения по статусу кандидата в ЕС. Расчет был на отрицательное решение Евросоюза. Официально было заявлено, что тренинги проводятся для представителей сферы культуры на тему "стратегической ненасильственной борьбы". В действительности же, по данным СГБ, целью визита членов CANVAS было установление контактов с молодежью и влиятельными НПО, которые должны были стать ядром деструктивных и противозаконных действий в октябре-декабре 2023 года. Тренинги организовали "CANVAS Грузия" и "Институт управления Восток-Запад" (EWMI), а профинансировало их Агентство США по международному развитию USAID. В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет, и что именно они пригласили представителей организации в Грузию. Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что нужно пересмотреть не только вопрос финансирования, но и расследовать причастность USAID к распространению ложных данных по парламентским выборам 2020 года в Грузии. Речь о идет об ошибочных результатах параллельного подсчета голосов во время парламентских выборов 2020 года. Позднее НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), донором которого является USAID, пришлось публично признать ошибку, а руководителю организации – покинуть должность. Скандал с ISFED В начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" оказалась в центре скандала. ISFED проводила подсчет голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 года параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ. После подсчета голосов ЦИК заявил, что правящая "Грузинская мечта" получила 48,22% голосов в части пропорциональных выборов (по партийным спискам), а по данным ISFED – 45,8%. Оппозиция сразу заявила, что расхождение в цифрах указывает на фальсификацию выборов. Депутат: почему посольство США оправдывает ложь ISFED перед выборами в Грузии?>>Спустя полтора месяца ISFED заявила, что допустила ошибку. Новые, уточненные данные неправительственной организации параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии. Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО. Он назвал обнародование ошибочных результатов параллельного подсчета голосов мошенничеством и частью революционного сценария, который готовила оппозиция. В правящей партии также заявили, что НПО потеряла нейтралитет после требования об отставки премьера и правительства. Между тем на то время посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что США полностью доверяют ISFED, и назвала НПО "очень уважаемой и опытной организацией по мониторингу за выборами". Ранее глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, сша, тбилиси, дональд трамп, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, международное общество за справедливые выборы и демократию, usaid, сгб