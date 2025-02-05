https://sputnik-georgia.ru/20250205/usaid-vydelilo-milliony-na-besporyadki-v-gruzii--deputat-292015953.html

USAID выделило миллионы на беспорядки в Грузии – депутат

USAID выделило миллионы на беспорядки в Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Еще раз подтвердилось, насколько важно было принять в Грузии закон "О прозрачности иностранного влияния", отметил Гиви Миканадзе 05.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-05T12:08+0400

2025-02-05T12:08+0400

2025-02-05T12:37+0400

новости

грузия

общество

дональд трамп

usaid

грузинская мечта - демократическая грузия

сша

илон маск

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/05/292015638_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b3532afab347daa3bca7bf33167efb9f.jpg

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Агентство США по международному развитию (USAID) выделило почти 42 млн долларов только на предвыборный период в Грузии, и эта сумма, как подтвердила администрация США, была нацелена на создание беспорядков в стране, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал USAID, заявляя, что оно тратит средства американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. А американский миллиардер Илон Маск, назначенный главой нового департамента эффективности государственного управления США, назвал агентство преступной организацией и заявил, что ему "пора умереть". Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили ранее заявил, что USAID через политические НПО потратило 41,7 миллиона долларов на выборы в Грузии. Если учитывать соотношение к численности населения, эта сумма эквивалентна вливанию 3,78 миллиарда долларов США в выборы в Соединенных Штатах со стороны иностранного государства, отметил он.USAID потратило в Грузии более $40 млн на выборы – глава парламента>>По словам депутата, представители правящей силы говорили об этом, основываясь на конкретных фактах, и пытались показать все это общественности. А теперь уже новая администрация США сделала эту информацию публичной, отметил Миканадзе. После того как Трамп стал президентом США, подтвердилось, что со стороны конкретных доноров целенаправленно происходило многомиллионное финансирование конкретных организаций, в том числе политически аффилированных т. н. НПО, сообщил депутат. Цель данных организаций было проведение революционного сценария в Грузии, потому что они очень хорошо понимали, что силы, в которых они заинтересованы, не смогли бы выиграть выборы легитимным путем, отметил он. Папуашвили: USAID допустило ошибки вместо того, чтобы укреплять дружбу между Грузией и США>>На этом фоне, по словам Миканадзе, еще раз подтвердилось, насколько важно было принять в Грузии закон "О прозрачности иностранного влияния". "Целью закона было публично раскрыть это тайное финансирование и запланированные активности, против которых истерически выступали действующие в Грузии НПО, непосредственно связанные с ними политические субъекты, а также их сторонники и хозяева из-за рубежа", – подчеркнул Миканадзе. Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов. Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран. Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации. По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы. Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, дональд трамп, usaid, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, илон маск, политика