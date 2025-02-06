https://sputnik-georgia.ru/20250206/akt-o-nepriznanii-gruzinskogo-koshmara--detali-initsiativy-kongressmena-ssha-po-gruzii-292030226.html

"Акт о непризнании грузинского кошмара" – детали инициативы конгрессмена США по Грузии

"Акт о непризнании грузинского кошмара" – детали инициативы конгрессмена США по Грузии

Sputnik Грузия

Автор инициативы считает, что Грузией руководит почетный председатель "Грузинской мечты", миллиардер Бидзина Иванишвили 06.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-06T13:53+0400

2025-02-06T13:53+0400

2025-02-06T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Законопроект под названием "Акт о непризнании грузинского кошмара", запрещающий США признавать правящую партию "Грузинская мечта" законным правительством в Грузии, опубликован на сайте Палаты представителей США. Автором инициативы является отличающийся резкой критикой в адрес нынешних властей Грузии председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон. Документ под рабочим названием "Для запрета признания США Бидзины Иванишвили или любого правительства Грузии, возглавляемого Бидзиной Иванишвили, а также для других целей" был зарегистрирован еще в начале января текущего года. Согласно проекту, политика США заключается в том, чтобы "не признавать и не нормализовывать отношения ни с одним правительством Грузии, возглавляемым Бидзиной Иванишвили или любыми доверенными лицами, в связи с продолжающимися преступлениями режима Иванишвили против грузинского народа". USAID выделило миллионы на беспорядки в Грузии – депутат>>А также активно выступать против признания или нормализации отношений других правительств с любым правительством Грузии, возглавляемым Иванишвили или любыми доверенными лицами, в том числе путем применения первичных и вторичных санкций. Согласно проекту, политика США заключается в том, чтобы использовать весь спектр полномочий, включая те, которые предусмотрены Глобальным актом Магнитского и исполнительным указом президента "для сдерживания коррупционной деятельности или операций по оказанию иностранного влияния со стороны Грузии в интересах Коммунистической партии Китая, иранского режима и Российской Федерации". США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввел ряд стран ЕС. Проект также предусматривает запрет федеральным должностным лицам или сотрудникам предпринимать какие-либо действия, а также выделять федеральные средства для признания или любого иного косвенного указания на признание Соединенными Штатами Иванишвили или любого правительства в Грузии, возглавляемого Иванишвили или его доверенными лицами. В документе говорится, что США должны признать "действующего до мошеннических выборов 26 октября 2024 года президента (Саломе Зурабишвили – ред.) единственным легитимным лидером Грузии". Папуашвили: USAID допустило ошибки вместо того, чтобы укреплять дружбу между Грузией и США>>Представители оппозиции, НПО, а также экс-президент Саломе Зурабишвили обвиняют власти в фальсификации парламентских выборов и требуют проведения новых. А президентские выборы Зурабишвили назвала пародией и провокацией. При этом Зурабишвили утверждает, что пока она – единственный легитимный представитель власти в стране. В законопроекте также отмечено, что если конституция Грузии будет восстановлена путем свободных и справедливых выборов, президент США может объявить эту политику недействительной. Соавторами законопроекта "Акта о непризнании грузинского кошмара" являются конгрессмен-демократ Стив Коэн, республиканец Майк Тернер, демократ Ллойд Доггетт, республиканец Майкл Лоулер и демократ Эмануэль Кливер. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, бидзина иванишвили, саломе зурабишвили , сша