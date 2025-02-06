https://sputnik-georgia.ru/20250206/evropeyskiy-olimpiyskiy-festival-v-bakuriani--obyavlen-sostav-sbornoy-gruzii-292029306.html

Европейский олимпийский фестиваль в Бакуриани – объявлен состав сборной Грузии

Европейский олимпийский фестиваль в Бакуриани – объявлен состав сборной Грузии

Sputnik Грузия

Европейский юношеский зимний олимпийский фестиваль пройдет с 9 по 16 февраля 06.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-06T12:55+0400

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2025-02-06T12:55+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Восемь спортсменов в трех видах спорта представят Грузию на Европейском юношеском зимнем олимпийском фестивале, который 9 февраля стартует на горнолыжном курорте Бакуриани. Европейский юношеский зимний олимпийский фестиваль "Бакуриани 2025" пройдет с 9 по 16 февраля в Бакуриани, Тбилиси и Батуми. Грузию посетят около 2 тысяч спортсменов из 48 стран Европы. Соревнования пройдут в восьми дисциплинах: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, хоккей, фигурное катание и шорт-трек. В составе грузинской команды на олимпийском фестивале в Бакуриани-2025 выступят: Ясон Вездени, Георгий Джапаридзе, Ираклий Хергиани, Гога Гуледани, Анастасия Мирианашвили, Нели Устименко – горнолыжный спорт, Инга Гургенидзе – фигурное катание, Шио Кучукиани – биатлон. Знаменосцами грузинской олимпийской делегации станут горнолыжники Георгий Джапаридзе и Нели Устименко. Грузия готова к зимнему Олимпийскому фестивалю 2025 – в Тбилиси открыли Ледовый дворец>>Расписание выступлений грузинских спортсменов будет представлено на днях. В рамках Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля в Бакуриани пройдут соревнования по горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам, фристайлу и сноуборду. В Тбилиси пройдут хоккейные турниры среди девушек и юношей. Соревнования примет новый Ледовый дворец, который построили специально к фестивалю. В здании ледовой арены, отвечающем международным стандартам, разместились ледовый каток, трибуны на 700 зрителей, тренировочный, хореографический, рекреационный, медицинский и конференц-залы. Проектирование и строительство ледовой арены финансировалось за счет средств государственного бюджета в размере 29,2 млн лари. А вот выступление фигуристов примет Ледовый дворец в курортном городе Батуми. Грузинский горнолыжный курорт Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году.В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского Олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти летних видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль, как летний, так и зимний, проводится раз в два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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