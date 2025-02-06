https://sputnik-georgia.ru/20250206/usaid-ispolzoval-gruzinskie-npo-dlya-organizatsii-revolyutsii--premer-gruzii-292035857.html

USAID использовал грузинские НПО для организации революции – премьер Грузии

USAID использовал грузинские НПО для организации революции – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Сегодня на переднем плане революционной попытки находятся именно НПО, финансируемые из-за рубежа, заявил премьер 06.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-06T21:35+0400

2025-02-06T21:35+0400

2025-02-06T21:35+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Богатые НПО в Грузии напрямую использовались и используются для организации революции такими организациями, как USAID, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам во время визита в Казахстан. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал USAID, заявляя, что оно тратит средства американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. А американский миллиардер Илон Маск, назначенный главой нового департамента эффективности государственного управления США, назвал агентство преступной организацией и заявил, что ему "пора умереть". В частности, по его словам, финансируемая USAID НПО – ISFED, сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов в 2020 году, что привело к первой попытке революции после парламентских выборов 2020 года. По словам премьера, и сегодня на переднем плане революционной попытки находятся именно НПО, финансируемые из-за рубежа. По его словам, этому служит планируемое принятие аналогов американского закона об "иноагентах" FARA, который упразднит участие гражданского сектора в принятии государственных решений. "Американская" версия FARA (Foreign Agents Registration Act) предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических. За неисполнение может быть уголовная ответственность. Как отметил премьер, каждый цент, который поступает в страну, должен быть прозрачен для грузинского общества, для грузинского народа, чтобы никто не вводил грузинский народ в заблуждение. При этом он отметил, что если сейчас посмотреть на неудавшуюся попытку революции, то на первый план вышли представители творческой сферы, театра, кино и других сфер. "Это было результатом преднамеренных процессов. USAID проводились тренинги CANVAS, пытаясь организовать революцию. Конечно, это неприемлемо. Мы должны защищать наш суверенитет", – заявил Кобахидзе. Правительство в этой стране не может быть изменено иностранными агентами. Проведенные в Тбилиси 26-29 сентября 2023 года членами CANVAS тренинги являются одним из доказательств в деле Службы госбезопасности Грузии о готовящихся беспорядках с целью госпереворота. Беспорядки, по данным СГБ, планировались в конце 2023 года, когда страна ждала решения по статусу кандидата в ЕС. Расчет был на отрицательное решение Евросоюза. USAID выделило миллионы на беспорядки в Грузии – депутат >>Официально было заявлено, что тренинги проводятся для представителей сферы культуры на тему "стратегической ненасильственной борьбы". В действительности же, по данным СГБ, целью визита членов CANVAS было установление контактов с молодежью и влиятельными НПО, которые должны были стать ядром деструктивных и противозаконных действий в октябре-декабре 2023 года. Тренинги организовали "CANVAS Грузия" и "Институт управления Восток-Запад" (EWMI), а профинансировало их Агентство США по международному развитию USAID. В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет и что именно они пригласили представителей организации в Грузию. USAID потратило в Грузии более $40 млн на выборы – глава парламента>>Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что нужно пересмотреть не только вопрос финансирования, но и расследовать причастность USAID к распространению ложных данных по парламентским выборам 2020 года в Грузии. Речь идет об ошибочных результатах параллельного подсчета голосов во время парламентских выборов 2020 года. Позднее НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), донором которого является USAID, пришлось публично признать ошибку, а руководителю организации – покинуть должность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, ираклий кобахидзе, дональд трамп, илон маск, usaid