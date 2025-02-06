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USAID использовал грузинские НПО для организации революции – премьер Грузии
USAID использовал грузинские НПО для организации революции – премьер Грузии
Sputnik Грузия
Сегодня на переднем плане революционной попытки находятся именно НПО, финансируемые из-за рубежа, заявил премьер 06.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-06T21:35+0400
2025-02-06T21:35+0400
2025-02-06T21:35+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Богатые НПО в Грузии напрямую использовались и используются для организации революции такими организациями, как USAID, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам во время визита в Казахстан. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал USAID, заявляя, что оно тратит средства американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. А американский миллиардер Илон Маск, назначенный главой нового департамента эффективности государственного управления США, назвал агентство преступной организацией и заявил, что ему "пора умереть". В частности, по его словам, финансируемая USAID НПО – ISFED, сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов в 2020 году, что привело к первой попытке революции после парламентских выборов 2020 года. По словам премьера, и сегодня на переднем плане революционной попытки находятся именно НПО, финансируемые из-за рубежа. По его словам, этому служит планируемое принятие аналогов американского закона об "иноагентах" FARA, который упразднит участие гражданского сектора в принятии государственных решений. "Американская" версия FARA (Foreign Agents Registration Act) предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических. За неисполнение может быть уголовная ответственность. Как отметил премьер, каждый цент, который поступает в страну, должен быть прозрачен для грузинского общества, для грузинского народа, чтобы никто не вводил грузинский народ в заблуждение. При этом он отметил, что если сейчас посмотреть на неудавшуюся попытку революции, то на первый план вышли представители творческой сферы, театра, кино и других сфер. "Это было результатом преднамеренных процессов. USAID проводились тренинги CANVAS, пытаясь организовать революцию. Конечно, это неприемлемо. Мы должны защищать наш суверенитет", – заявил Кобахидзе. Правительство в этой стране не может быть изменено иностранными агентами. Проведенные в Тбилиси 26-29 сентября 2023 года членами CANVAS тренинги являются одним из доказательств в деле Службы госбезопасности Грузии о готовящихся беспорядках с целью госпереворота. Беспорядки, по данным СГБ, планировались в конце 2023 года, когда страна ждала решения по статусу кандидата в ЕС. Расчет был на отрицательное решение Евросоюза. USAID выделило миллионы на беспорядки в Грузии – депутат >>Официально было заявлено, что тренинги проводятся для представителей сферы культуры на тему "стратегической ненасильственной борьбы". В действительности же, по данным СГБ, целью визита членов CANVAS было установление контактов с молодежью и влиятельными НПО, которые должны были стать ядром деструктивных и противозаконных действий в октябре-декабре 2023 года. Тренинги организовали "CANVAS Грузия" и "Институт управления Восток-Запад" (EWMI), а профинансировало их Агентство США по международному развитию USAID. В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет и что именно они пригласили представителей организации в Грузию. USAID потратило в Грузии более $40 млн на выборы – глава парламента>>Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что нужно пересмотреть не только вопрос финансирования, но и расследовать причастность USAID к распространению ложных данных по парламентским выборам 2020 года в Грузии. Речь идет об ошибочных результатах параллельного подсчета голосов во время парламентских выборов 2020 года. Позднее НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), донором которого является USAID, пришлось публично признать ошибку, а руководителю организации – покинуть должность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, ираклий кобахидзе, дональд трамп, илон маск, usaid
грузия, новости, политика, сша, ираклий кобахидзе, дональд трамп, илон маск, usaid
USAID использовал грузинские НПО для организации революции – премьер Грузии
Сегодня на переднем плане революционной попытки находятся именно НПО, финансируемые из-за рубежа, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Богатые НПО в Грузии напрямую использовались и используются для организации революции такими организациями, как USAID, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам во время визита в Казахстан.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал USAID, заявляя, что оно тратит средства американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. А американский миллиардер Илон Маск, назначенный главой нового департамента эффективности государственного управления США, назвал агентство преступной организацией и заявил, что ему "пора умереть".
"Есть в Грузии самые богатые НПО, которые напрямую использовались для организации революции. Этот процесс продолжается и по сей день. Это своего рода продолжение начавшихся процессов", – заявил Кобахидзе.
В частности, по его словам, финансируемая USAID НПО – ISFED, сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов в 2020 году, что привело к первой попытке революции после парламентских выборов 2020 года.
По словам премьера, и сегодня на переднем плане революционной попытки находятся именно НПО, финансируемые из-за рубежа.
"Это НПО, финансируемые США, USAID, NED, что уже открыто критикуется новой американской администрацией. Это также НПО, финансируемые из фондов, связанных с ЕС, того же EED . Все это представляет угрозу суверенитету Грузии и должно регулироваться путем принятия закона о прозрачности", – подчеркнул Кобахидзе.
По его словам, этому служит планируемое принятие аналогов американского закона об "иноагентах" FARA, который упразднит участие гражданского сектора в принятии государственных решений.
"Американская" версия FARA (Foreign Agents Registration Act) предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических. За неисполнение может быть уголовная ответственность.
Как отметил премьер, каждый цент, который поступает в страну, должен быть прозрачен для грузинского общества, для грузинского народа, чтобы никто не вводил грузинский народ в заблуждение.
"А также CANVAS (Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий), который организовывал тренинги для представителей творческой сферы при финансировании USAID. Когда мы сказали, что целью этого является поощрение революционных процессов, некоторые люди отреагировали иронично, мол, как можно использовать представителей творческой сферы для революции", – подчеркнул Кобахидзе.
При этом он отметил, что если сейчас посмотреть на неудавшуюся попытку революции, то на первый план вышли представители творческой сферы, театра, кино и других сфер.
"Это было результатом преднамеренных процессов. USAID проводились тренинги CANVAS, пытаясь организовать революцию. Конечно, это неприемлемо. Мы должны защищать наш суверенитет", – заявил Кобахидзе.
Правительство в этой стране не может быть изменено иностранными агентами.
Проведенные в Тбилиси 26-29 сентября 2023 года членами CANVAS тренинги являются одним из доказательств в деле Службы госбезопасности Грузии о готовящихся беспорядках с целью госпереворота. Беспорядки, по данным СГБ, планировались в конце 2023 года, когда страна ждала решения по статусу кандидата в ЕС. Расчет был на отрицательное решение Евросоюза.
Официально было заявлено, что тренинги проводятся для представителей сферы культуры на тему "стратегической ненасильственной борьбы". В действительности же, по данным СГБ, целью визита членов CANVAS было установление контактов с молодежью и влиятельными НПО, которые должны были стать ядром деструктивных и противозаконных действий в октябре-декабре 2023 года.
Тренинги организовали "CANVAS Грузия" и "Институт управления Восток-Запад" (EWMI), а профинансировало их Агентство США по международному развитию USAID. В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет и что именно они пригласили представителей организации в Грузию.
Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что нужно пересмотреть не только вопрос финансирования, но и расследовать причастность USAID к распространению ложных данных по парламентским выборам 2020 года в Грузии.
Речь идет об ошибочных результатах параллельного подсчета голосов во время парламентских выборов 2020 года. Позднее НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), донором которого является USAID, пришлось публично признать ошибку, а руководителю организации – покинуть должность.