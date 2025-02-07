https://sputnik-georgia.ru/20250207/kazakhstan-uvelichit-postavki-selkhoztovarov-v-gruziyu-292039726.html

Казахстан увеличит поставки сельхозтоваров в Грузию

Казахстан увеличит поставки сельхозтоваров в Грузию

Sputnik Грузия

В 2024 году объем экспорта из Казахстана в Грузию составил 71 миллион долларов, что на 12,3% больше по сравнению с 2023 годом 07.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-07T10:52+0400

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2025-02-07T10:52+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Казахстан заинтересован в росте экспорта сельскохозяйственной продукции в Грузию, сообщила пресс-служба Минсельхоза Грузии со ссылкой на министра сельского хозяйства Казахстана Айдарбека Сапарова. По словам министра, в 2024 году Казахстан значительно увеличил объемы поставок сельхозпродукции в Грузию, и в 2025 году намерен расширять ассортимент поставляемой продукции. По его словам, в 2024 году объем экспорта составил 71 миллион долларов, что на 12,3% больше по сравнению с 2023 годом. "В 2023 году мы не экспортировали в эту страну ни пшеницу, ни мясо. Казахстанские поставки включают пшеницу, мучные изделия, макароны, кондитерские изделия, а также зерно и масличные культуры", – сказал Сапаров. Делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе находилась с официальным визитом в Казахстане 5-6 февраля. В рамках визита состоялись переговоры в расширенном составе, в которых приняли участие члены правительств двух стран. Сотрудничество Грузии и Казахстана играет важную роль для всего региона – Кобахидзе >>Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма. Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2024 году составил более 922 миллионов долларов, что на 25,3% больше по сравнению с 2023 годом, при этом экспорт в Казахстан вырос на 22,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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