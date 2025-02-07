https://sputnik-georgia.ru/20250207/kazakhstan-uvelichit-postavki-selkhoztovarov-v-gruziyu-292039726.html
Казахстан увеличит поставки сельхозтоваров в Грузию
Казахстан увеличит поставки сельхозтоваров в Грузию
Sputnik Грузия
В 2024 году объем экспорта из Казахстана в Грузию составил 71 миллион долларов, что на 12,3% больше по сравнению с 2023 годом 07.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-07T10:52+0400
2025-02-07T10:52+0400
2025-02-07T10:52+0400
экономика
грузия
новости
казахстан
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23692/06/236920639_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9195b3c6ea5b330ad67ab6a47fe60ab6.jpg
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Казахстан заинтересован в росте экспорта сельскохозяйственной продукции в Грузию, сообщила пресс-служба Минсельхоза Грузии со ссылкой на министра сельского хозяйства Казахстана Айдарбека Сапарова. По словам министра, в 2024 году Казахстан значительно увеличил объемы поставок сельхозпродукции в Грузию, и в 2025 году намерен расширять ассортимент поставляемой продукции. По его словам, в 2024 году объем экспорта составил 71 миллион долларов, что на 12,3% больше по сравнению с 2023 годом. "В 2023 году мы не экспортировали в эту страну ни пшеницу, ни мясо. Казахстанские поставки включают пшеницу, мучные изделия, макароны, кондитерские изделия, а также зерно и масличные культуры", – сказал Сапаров. Делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе находилась с официальным визитом в Казахстане 5-6 февраля. В рамках визита состоялись переговоры в расширенном составе, в которых приняли участие члены правительств двух стран. Сотрудничество Грузии и Казахстана играет важную роль для всего региона – Кобахидзе >>Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма. Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2024 году составил более 922 миллионов долларов, что на 25,3% больше по сравнению с 2023 годом, при этом экспорт в Казахстан вырос на 22,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23692/06/236920639_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9fbda0126dbbc81ab2a2481019b502b8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, казахстан, ираклий кобахидзе
экономика, грузия, новости, казахстан, ираклий кобахидзе
Казахстан увеличит поставки сельхозтоваров в Грузию
В 2024 году объем экспорта из Казахстана в Грузию составил 71 миллион долларов, что на 12,3% больше по сравнению с 2023 годом
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Казахстан заинтересован в росте экспорта сельскохозяйственной продукции в Грузию, сообщила пресс-служба Минсельхоза Грузии со ссылкой на министра сельского хозяйства Казахстана Айдарбека Сапарова.
По словам министра, в 2024 году Казахстан значительно увеличил объемы поставок сельхозпродукции в Грузию, и в 2025 году намерен расширять ассортимент поставляемой продукции.
"Мы заинтересованы в расширении поставок продукции агропромышленного комплекса в Грузию и активизации этого направления. В ближайшее время планируется поездка в Грузию и встреча с министром сельского хозяйства для дальнейшего обсуждения совместных проектов", – заявил Сапаров.
По его словам, в 2024 году объем экспорта составил 71 миллион долларов, что на 12,3% больше по сравнению с 2023 годом.
"В 2023 году мы не экспортировали в эту страну ни пшеницу, ни мясо. Казахстанские поставки включают пшеницу, мучные изделия, макароны, кондитерские изделия, а также зерно и масличные культуры", – сказал Сапаров.
Делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе находилась с официальным визитом в Казахстане 5-6 февраля. В рамках визита состоялись переговоры в расширенном составе, в которых приняли участие члены правительств двух стран.
Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма.
Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2024 году составил более 922 миллионов долларов, что на 25,3% больше по сравнению с 2023 годом, при этом экспорт в Казахстан вырос на 22,3%.