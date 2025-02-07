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Кутаиси и Лион свяжет прямой авиарейс
Кутаиси и Лион свяжет прямой авиарейс
Sputnik Грузия
На данном этапе Wizz Air выполняет рейсы из аэропорта Кутаиси в 23 пункта назначения в 15 странах Европы и Ближнего Востока 07.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-07T14:58+0400
2025-02-07T14:58+0400
2025-02-07T14:58+0400
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объединение аэропортов грузии
авиасообщение в грузии
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Кутаиси в Лион с 3 июня 2025 года, сообщило Объединение аэропортов Грузии. Рейсы из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели в Лионский аэропорт имени Сент-Экзюпери и обратно будут выполняться с частотой два раза в неделю, по вторникам и субботам. По его словам, новый маршрут расширит возможности путешествий для граждан Грузии и укрепит связи между Грузией и Францией. "Также станет приятной новостью для грузинских болельщиков, которые смогут без проблем посещать клубные матчи нападающего сборной Грузии по футболу Георгия Микаутадзе, выступающего за "Олимпик Лион" и увидеть его на самом престижном турнире европейского футбола – Лиге чемпионов", – отметил Каркашадзе. На данном этапе Wizz Air выполняет рейсы из международного аэропорта Кутаиси в 23 пункта назначения в 15 странах Европы и Ближнего Востока. С апреля текущего года возобновятся полеты в Мадрид и Гамбург.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, георгий микаутадзе, wizz air, кутаиси, объединение аэропортов грузии, авиасообщение в грузии
грузия, новости, туризм, георгий микаутадзе, wizz air, кутаиси, объединение аэропортов грузии, авиасообщение в грузии
Кутаиси и Лион свяжет прямой авиарейс
На данном этапе Wizz Air выполняет рейсы из аэропорта Кутаиси в 23 пункта назначения в 15 странах Европы и Ближнего Востока
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Кутаиси в Лион с 3 июня 2025 года, сообщило Объединение аэропортов Грузии.
Рейсы из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели в Лионский аэропорт имени Сент-Экзюпери и обратно будут выполняться с частотой два раза в неделю, по вторникам и субботам.
"С июня мы предложим пассажирам международного аэропорта Кутаиси еще одно новшество. Лион станет вторым французским городом после Парижа, который будет связан с Грузией прямым авиасообщением", – заявил директор Объединения Ираклий Каркашадзе.
По его словам, новый маршрут расширит возможности путешествий для граждан Грузии и укрепит связи между Грузией и Францией.
"Также станет приятной новостью для грузинских болельщиков, которые смогут без проблем посещать клубные матчи нападающего сборной Грузии по футболу Георгия Микаутадзе, выступающего за "Олимпик Лион" и увидеть его на самом престижном турнире европейского футбола – Лиге чемпионов", – отметил Каркашадзе.
На данном этапе Wizz Air выполняет рейсы из международного аэропорта Кутаиси в 23 пункта назначения в 15 странах Европы и Ближнего Востока.
С апреля текущего года возобновятся полеты в Мадрид и Гамбург.