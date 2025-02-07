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От нас этого не ждали! – лидер "Грузинской мечты" об упразднении мандатов оппозиции
От нас этого не ждали! – лидер "Грузинской мечты" об упразднении мандатов оппозиции
Sputnik Грузия
Депутат от "Грузинской мечты" Мдинарадзе считает, что правительство больше не может позволять оппозиции заниматься государственным саботажем 07.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-07T13:58+0400
2025-02-07T13:58+0400
2025-02-07T14:45+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Представители оппозиции не думали, что правящая партия допустит упразднение части их депутатских мандатов и больше не даст оппонентам возможности для саботажа, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Депутаты от парламентского большинства 5 февраля поддержали заявления 49 оппозиционных депутатов об отказе от мандатов, официально сократив численность законодательного органа со 150 до 101 человека. Заявления подали все члены трех оппозиционных политических сил – "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены".По словам Мдинарадзе, депутаты от оппозиции не имеют ничего общего с демократией, а их присутствие или отсутствие в законодательном органе страны имеет как свои плюсы, так и минусы. Политик напомнил, что в случае с парламентом предыдущего созыва правящая команда ждала оппозицию, но взамен пришлось подписать соглашение Шарля Мишеля. Оппозиция бойкотировала парламент в том числе после парламентских выборов 2020 года, утверждая, что произошла фальсификация. Бойкот они прервали спустя несколько месяцев, после заключения соглашения с властями при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля от 19 апреля 2021 года. Депутат подытожил, что главная цель политической оппозиции – это государственный саботаж, что не может быть в интересах страны и не должно быть дозволено правящей партией.В октябре 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы. Все четыре оппозиционные партии, "Единство – национальное движение", "Лело для Грузии", "Коалиция за перемены" и "За Грузию", отказываются признавать итоги, называя их "сфальсифицированными". Глава ЦИК Грузии доволен результатами расследования о фальсификации выборов>>Власти Грузии заявляют, что выборы прошли без существенных нарушений, ссылаясь на итоговый отчет миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, который не оспаривает результаты голосования, хоть и отмечает ряд нарушений. Оппоненты власти уже третий месяц проводят акции протеста с требованием назначения досрочных парламентских выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, бдипч/обсе
политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, бдипч/обсе
От нас этого не ждали! – лидер "Грузинской мечты" об упразднении мандатов оппозиции
13:58 07.02.2025 (обновлено: 14:45 07.02.2025)
Депутат от "Грузинской мечты" Мдинарадзе считает, что правительство больше не может позволять оппозиции заниматься государственным саботажем
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Представители оппозиции не думали, что правящая партия допустит упразднение части их депутатских мандатов и больше не даст оппонентам возможности для саботажа, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Депутаты от парламентского большинства 5 февраля поддержали заявления 49 оппозиционных депутатов об отказе от мандатов, официально сократив численность законодательного органа со 150 до 101 человека. Заявления подали все члены трех оппозиционных политических сил – "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены".
"Они не думали, что мы это сделаем, отпустим их из парламента, и теперь они грызутся между собой. Некоторые заплатили миллионы за то, чтобы держат в руках депутатские мандаты", – заявил Мдинарадзе в эфире передачи "Имеди LIVE".
По словам Мдинарадзе, депутаты от оппозиции не имеют ничего общего с демократией, а их присутствие или отсутствие в законодательном органе страны имеет как свои плюсы, так и минусы.
"Когда ставишь все это на чашу весов, главное – как долго вы позволяете находиться в режиме постоянного саботажа. Сколько раз закроешь на это глаза", – заявил Мдинарадзе.
Политик напомнил, что в случае с парламентом предыдущего созыва правящая команда ждала оппозицию, но взамен пришлось подписать соглашение Шарля Мишеля.
Оппозиция бойкотировала парламент в том числе после парламентских выборов 2020 года, утверждая, что произошла фальсификация. Бойкот они прервали спустя несколько месяцев, после заключения соглашения с властями при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля от 19 апреля 2021 года.
"Восемь из десяти пунктов из соглашения Шарля Мишеля, в около 70-80% мы были вынуждены пойти на уступки, которые противоречат даже конституционным принципам", – заявил Мдинарадзе.
Депутат подытожил, что главная цель политической оппозиции – это государственный саботаж, что не может быть в интересах страны и не должно быть дозволено правящей партией.
В октябре 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы. Все четыре оппозиционные партии, "Единство – национальное движение", "Лело для Грузии", "Коалиция за перемены" и "За Грузию", отказываются признавать итоги, называя их "сфальсифицированными".
Власти Грузии заявляют, что выборы прошли без существенных нарушений, ссылаясь на итоговый отчет миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, который не оспаривает результаты голосования, хоть и отмечает ряд нарушений.
Оппоненты власти уже третий месяц проводят акции протеста с требованием назначения досрочных парламентских выборов.