https://sputnik-georgia.ru/20250207/ot-nas-etogo-ne-zhdali---lider-gruzinskoy-mechty-ob-uprazdnenii-mandatov-oppozitsii-292042294.html

От нас этого не ждали! – лидер "Грузинской мечты" об упразднении мандатов оппозиции

От нас этого не ждали! – лидер "Грузинской мечты" об упразднении мандатов оппозиции

Sputnik Грузия

Депутат от "Грузинской мечты" Мдинарадзе считает, что правительство больше не может позволять оппозиции заниматься государственным саботажем 07.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-07T13:58+0400

2025-02-07T13:58+0400

2025-02-07T14:45+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

бдипч/обсе

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Представители оппозиции не думали, что правящая партия допустит упразднение части их депутатских мандатов и больше не даст оппонентам возможности для саботажа, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Депутаты от парламентского большинства 5 февраля поддержали заявления 49 оппозиционных депутатов об отказе от мандатов, официально сократив численность законодательного органа со 150 до 101 человека. Заявления подали все члены трех оппозиционных политических сил – "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены".По словам Мдинарадзе, депутаты от оппозиции не имеют ничего общего с демократией, а их присутствие или отсутствие в законодательном органе страны имеет как свои плюсы, так и минусы. Политик напомнил, что в случае с парламентом предыдущего созыва правящая команда ждала оппозицию, но взамен пришлось подписать соглашение Шарля Мишеля. Оппозиция бойкотировала парламент в том числе после парламентских выборов 2020 года, утверждая, что произошла фальсификация. Бойкот они прервали спустя несколько месяцев, после заключения соглашения с властями при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля от 19 апреля 2021 года. Депутат подытожил, что главная цель политической оппозиции – это государственный саботаж, что не может быть в интересах страны и не должно быть дозволено правящей партией.В октябре 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы. Все четыре оппозиционные партии, "Единство – национальное движение", "Лело для Грузии", "Коалиция за перемены" и "За Грузию", отказываются признавать итоги, называя их "сфальсифицированными". Глава ЦИК Грузии доволен результатами расследования о фальсификации выборов>>Власти Грузии заявляют, что выборы прошли без существенных нарушений, ссылаясь на итоговый отчет миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, который не оспаривает результаты голосования, хоть и отмечает ряд нарушений. Оппоненты власти уже третий месяц проводят акции протеста с требованием назначения досрочных парламентских выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, бдипч/обсе