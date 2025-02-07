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Правила проведения акций протеста в Грузии ужесточены

Правила проведения акций протеста в Грузии ужесточены

Sputnik Грузия

МВД должно будет соблюдать баланс между свободой собраний и правами тех лиц, которые проживают или работают в месте проведения акции 07.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-07T15:46+0400

2025-02-07T15:46+0400

2025-02-07T16:42+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Президент Грузии подписал поправки в пакет из трех законов, которые касаются ужесточения норм проведения акций протеста и наказаний за нарушения, и они вступили в силу. В частности, в законе "О собраниях и манифестациях", который является основным сводом правил проведения любых акций протеста, право решать целесообразно ли проведение акций передано МВД Грузии, хотя заявка с предупреждением по-прежнему подается в мэрию, за пять дней до проведения акции. Кроме того, МВД имеет право запретить перекрывать дорогу при наличии достаточного числа участников, если возможно проведение акции по-другому. Участникам акций по новым правилам запрещено создавать препятствия не только передвижению транспорта, но и передвижению пешеходов, а также проводить акции в закрытых помещениях без предварительного письменного согласия владельца. Под официальный запрет попало и участие в акциях протеста после разгона этой акции. Сроки и штрафы По решению парламента многократно увеличились штрафы не только по самой статье "Нарушение закона "О собраниях и манифестациях", но и за самые распространенные нарушения на акциях протеста, за которые задерживают основную часть протестующих в Грузии. По поправкам, максимальный размер штрафа за самые распространенные нарушения на акции протеста составил от 2 до 5 тысяч лари, а максимальный срок административного ареста вырос для этих нарушений с 15 суток до 60. Почему в Грузии ужесточают административное и уголовное наказание? Ответ депутата >>Кроме того, официально введено административное наказание за мат, словесные оскорбления, оскорбительное отношение или другие оскорбительные действия в адрес лица, занимающего государственно-политическую должность, политическую должность, государственную должность, в то время, когда оно исполняет свои должностные обязанности, а также те же действия, связанные с исполнением должностных обязанностей или деятельностью лиц. Также ужесточается уголовный срок за призывы к насилию, сопротивление полиции, нападение на полицейского. Кроме того, вводится уголовная ответственность за угрозу насилия в адрес лица, занимающего государственно-политическую должность, политическую должность, государственную должность или в адрес членов его семьи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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