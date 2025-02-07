https://sputnik-georgia.ru/20250207/skolko-elektroenergii-potrebleno-v-gruzii-v-2024-godu-292039877.html

Сколько электроэнергии потреблено в Грузии в 2024 году

Сколько электроэнергии потреблено в Грузии в 2024 году

Sputnik Грузия

Экспорт электроэнергии сократился на 28,7% по сравнению с 2023 годом и составил более 1 миллиарда киловатт·часов 07.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-07T09:01+0400

2025-02-07T09:01+0400

2025-02-07T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 5,1% в 2024 году по сравнению с 2023 годом и составило 14,4 миллиарда киловатт·часов, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). В 2024 году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт·часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году. По данным Оператора, экспорт сократился на 28,7% по сравнению с 2023 годом и составил более 1 миллиарда киловатт·часов. В основном электроэнергию поставили в Турцию, на которую пришлось 83% от всего экспорта. В соседнюю страну вывезли 865,19 миллиона киловатт электроэнергии. Также за отчетный период Грузия экспортировала электроэнергию в Армению (137,43 миллиона киловатт·часов), Азербайджан (43,24 миллиона киловатт·часов) и Россию (1,52 миллиона киловатт·часов). Кроме того, в 2024 году Грузия импортировала почти на 55,4% больше электроэнергии по сравнению с 2023 годом. 79% импорта пришелся на Россию. Из соседней страны завезли 968,84 миллиона киловатт·часов, 15% пришлись на Азербайджан, откуда завезли 185,97 миллиона киловатт·часов, и 6% – на Армению, 72,70 млн кВт. Планируется постройка объектов зеленой энергетики в Грузии >>Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт·часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 миллиарда киловатт·часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом, а выработано 14,4 миллиарда киловатт·часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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