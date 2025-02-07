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Утверждены квоты комиссии по расследованию преступлений времен Саакашвили
Утверждены квоты комиссии по расследованию преступлений времен Саакашвили
Sputnik Грузия
Согласно утвержденным квотам, у правящей партии будет пять мест в комиссии и пять мест будет у оппозиции 07.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-07T18:55+0400
2025-02-07T18:55+0400
2025-02-07T18:55+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Бюро парламента Грузии утвердило квоты депутатов во Временной следственной комиссии по изучению режима 2003-2012 годов и деятельности лиц, занимавших политические должности. Комиссия была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет. Согласно утвержденным квотам, у правящей партии будет пять мест в комиссии и пять мест будет у оппозиции, которая представлена в парламенте политическими группами "Сила народа", "Европейские социалисты" и независимыми депутатами. При этом независимые депутаты и "Сила народа" получили по два места, а "Европейские социалисты" – одно. Следственная комиссия парламента Грузии будет расследовать преступления времен Саакашвили >>На данный момент в парламенте Грузии всего 101 депутат, из которых 89 прошли по спискам "Грузинской мечты". Три политические силы из четырех, прошедших в парламент Грузии, "Коалиция за перемены", "Единство – национальное движение" и "Лело для Грузии", покинули парламент в знак протеста против результатов выборов. Четвертая партия, "Для Грузии", хоть и не отказалась от мандатов, продолжает бойкотировать работу в парламенте. Что касается следственной комиссии, как ранее заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основным предметом изучения комиссии в Грузии станут: Как будет работать комиссия Согласно регламенту парламента Грузии, Временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. Место и периодичность проведения заседаний Временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии предположительно в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, "сила народа", михаил саакашвили
политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, "сила народа", михаил саакашвили
Утверждены квоты комиссии по расследованию преступлений времен Саакашвили
Согласно утвержденным квотам, у правящей партии будет пять мест в комиссии и пять мест будет у оппозиции
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Бюро парламента Грузии утвердило квоты депутатов во Временной следственной комиссии по изучению режима 2003-2012 годов и деятельности лиц, занимавших политические должности.
Комиссия была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет.
Согласно утвержденным квотам, у правящей партии будет пять мест в комиссии и пять мест будет у оппозиции, которая представлена в парламенте политическими группами "Сила народа", "Европейские социалисты" и независимыми депутатами. При этом независимые депутаты и "Сила народа" получили по два места, а "Европейские социалисты" – одно.
На данный момент в парламенте Грузии всего 101 депутат, из которых 89 прошли по спискам "Грузинской мечты". Три политические силы из четырех, прошедших в парламент Грузии, "Коалиция за перемены", "Единство – национальное движение" и "Лело для Грузии", покинули парламент в знак протеста против результатов выборов. Четвертая партия, "Для Грузии", хоть и не отказалась от мандатов, продолжает бойкотировать работу в парламенте.
Что касается следственной комиссии, как ранее заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основным предметом изучения комиссии в Грузии станут:
пытки заключенных и система пыток в исправительных учреждениях;
убийства, насилие, вмешательство в частную жизнь;
коррупция и давление на бизнес с целью изъятия активов и вымогательства денег;
захват медиасредств у их законных владельцев;
признание начала войны 2008 года и обвинение грузинских военных в военных преступлениях.
Как будет работать комиссия
Согласно регламенту парламента Грузии, Временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением.
Место и периодичность проведения заседаний Временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний.
По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии предположительно в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников.
Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников.