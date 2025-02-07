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В парламенте Грузии появится новая политическая группа
В парламенте Грузии появится новая политическая группа
Sputnik Грузия
Политическая группа имеет такие же права, как и фракция, ее представители пользуются правом на выступления 07.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-07T16:52+0400
2025-02-07T16:52+0400
2025-02-07T17:21+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и бюро одобрили создание второй политической группы в парламенте Грузии под названием "Европейские социалисты". Политическую группу создали депутаты парламента, покинувшие фракцию правящей силы "Грузинская мечта" Илия Инджия, Варлам Липартелиани и Ника Элисашвили. Они будут представлять оппозицию в парламенте Грузии наряду с политической группой "Сила народа" и займут места в парламенте по квоте оппозиции. Политическая группа имеет такие же права, как и фракция, ее представители пользуются правом на выступления и могут иметь представителя на бюро и в комитетах парламента Грузии. "Сила народа" объявила о создании в парламенте Грузии "здоровой оппозиции" >>На данный момент в парламенте Грузии всего 101 депутат, из которых 89 прошли по спискам "Грузинской мечты". Три политические силы из четырех, прошедших в парламент Грузии, – "Коалиция за перемены", "Единство – национальное движение" и "Лело для Грузии" покинули парламент в знак протеста против результатов выборов. Четвертая партия "Для Грузии" хоть и не отказалась от мандатов, продолжает бойкотировать работу в парламенте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, "сила народа", парламент грузии
политика, грузия, новости, "сила народа", парламент грузии
В парламенте Грузии появится новая политическая группа
16:52 07.02.2025 (обновлено: 17:21 07.02.2025)
Политическая группа имеет такие же права, как и фракция, ее представители пользуются правом на выступления
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и бюро одобрили создание второй политической группы в парламенте Грузии под названием "Европейские социалисты".
Политическую группу создали депутаты парламента, покинувшие фракцию правящей силы "Грузинская мечта" Илия Инджия, Варлам Липартелиани и Ника Элисашвили.
Они будут представлять оппозицию в парламенте Грузии наряду с политической группой "Сила народа" и займут места в парламенте по квоте оппозиции.
Политическая группа имеет такие же права, как и фракция, ее представители пользуются правом на выступления и могут иметь представителя на бюро и в комитетах парламента Грузии.
На данный момент в парламенте Грузии всего 101 депутат, из которых 89 прошли по спискам "Грузинской мечты". Три политические силы из четырех, прошедших в парламент Грузии, – "Коалиция за перемены", "Единство – национальное движение" и "Лело для Грузии" покинули парламент в знак протеста против результатов выборов. Четвертая партия "Для Грузии" хоть и не отказалась от мандатов, продолжает бойкотировать работу в парламенте.