https://sputnik-georgia.ru/20250207/v-parlamente-gruzii-poyavitsya-novaya-politicheskaya-gruppa-292045775.html

В парламенте Грузии появится новая политическая группа

В парламенте Грузии появится новая политическая группа

Sputnik Грузия

Политическая группа имеет такие же права, как и фракция, ее представители пользуются правом на выступления 07.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-07T16:52+0400

2025-02-07T16:52+0400

2025-02-07T17:21+0400

политика

грузия

новости

"сила народа"

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и бюро одобрили создание второй политической группы в парламенте Грузии под названием "Европейские социалисты". Политическую группу создали депутаты парламента, покинувшие фракцию правящей силы "Грузинская мечта" Илия Инджия, Варлам Липартелиани и Ника Элисашвили. Они будут представлять оппозицию в парламенте Грузии наряду с политической группой "Сила народа" и займут места в парламенте по квоте оппозиции. Политическая группа имеет такие же права, как и фракция, ее представители пользуются правом на выступления и могут иметь представителя на бюро и в комитетах парламента Грузии. "Сила народа" объявила о создании в парламенте Грузии "здоровой оппозиции" >>На данный момент в парламенте Грузии всего 101 депутат, из которых 89 прошли по спискам "Грузинской мечты". Три политические силы из четырех, прошедших в парламент Грузии, – "Коалиция за перемены", "Единство – национальное движение" и "Лело для Грузии" покинули парламент в знак протеста против результатов выборов. Четвертая партия "Для Грузии" хоть и не отказалась от мандатов, продолжает бойкотировать работу в парламенте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, "сила народа", парламент грузии