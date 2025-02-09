https://sputnik-georgia.ru/20250209/skolko-elektroenergii-vyrabotala-edinstvennaya-vetryanaya-stantsiya-v-gruzii-292051332.html

Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии

Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии

Sputnik Грузия

Ветряная станция "Картли" близ города Гори (Восточная Грузия) функционирует с 2016 года 09.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-09T09:01+0400

2025-02-09T09:01+0400

2025-02-09T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Единственная на сегодняшний день ветряная станция в Грузии "Картли" выработала 77,57 млн кВт·ч электроэнергии в 2024 году, что на 9,9% меньше, чем в 2023 году, сообщается на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). Ветряная станция "Картли" близ города Гори (Восточная Грузия) функционирует с 2016 года. Ее мощность – 20 МВт. По информации ESCO, доля "Картли" в общем объеме выработки составила лишь 0,5%. Сколько электроэнергии потреблено в Грузии в 2024 году >>Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире. Он является важным направлением для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. В связи с этим в стране разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В планах правительства ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере 3-4 млрд долларов. Планируется постройка объектов зеленой энергетики в Грузии >>Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. По данным ESCO, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. В прошлом году в стране было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 11,3 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 2,8 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, ветряная электростанция, энергетика грузии