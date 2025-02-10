https://sputnik-georgia.ru/20250210/prozrachnost-inostrannykh-fondov-ne-imeet-alternativy--spiker-parlamenta-gruzii-292070301.html

Прозрачность иностранных фондов не имеет альтернативы – спикер парламента Грузии

Прозрачность иностранных фондов не имеет альтернативы – спикер парламента Грузии

Sputnik Грузия

Правительство "Грузинской Мечты" обеспечит прозрачную деятельность внешних сил в стране и тем самым защитит демократию 10.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-10T14:36+0400

2025-02-10T14:36+0400

2025-02-10T14:36+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. У прозрачности иностранных фондов больше нет альтернативы, и власти Грузии сделают все возможное для обеспечения стойкости демократии от внешнего вмешательства, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. К своему посту Папуашвили прикрепил фото как со здания штаб-квартиры Агентства США по международному развитию (USAID) в Вашингтоне убирали вывеску, приписав "Прощай, оружие!" Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал USAID, а глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Что касается Грузии, то, по словам главы грузинского законодательного органа, власти сделают то, за что их выбрало население. Правящая партия планирует принять аналог американского закона об "иноагентах" FARA (Foreign Agents Registration Act) и упразднить существующий закон "О прозрачности иностранного влияния". "Американская" версия FARA предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических. За неисполнение может быть уголовная ответственность. USAID использовал грузинские НПО для организации революции – премьер Грузии>>Глава грузинского парламента напомнил заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что внешняя политика должна быть направлена на поиск общих интересов, а не на конфронтацию в других странах. Эта правильная позиция, по словам Папуашвили, давно была утрачена из-за неправильной практики "иностранной помощи". На протяжении многих лет, по словам Папуашвили, иностранная помощь превратилась из помощи в захват, из благотворительности – в инструмент, из орудия труда – в оружие войны. А теперь, по мнению главы парламента, дипломатия должна вернуть себе то место, которое до сих пор было присвоено порочной практикой иностранной помощи. Эти новообретенные "интересы", по мнению Папуашвили, выдавались за интересы народа. А затем защита этих внедренных "интересов" от имени народа становилась мощным инструментом влияния со стороны зарубежных стран."Более того, при такой конструкции послы иностранных государств вместо того, чтобы строить мосты с принимающими странами и обществами, выступали в роли инструкторов по управлению страной. Это привело к ситуации, в которой задачей послов стало не установление доверительных отношений с принимающим правительством, а навязывание своей власти местным властям", – подытожил он.Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС должен быть справедливым к Грузии – премьер>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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