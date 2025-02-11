https://sputnik-georgia.ru/20250211/oppozitsionnogo-politika-otpustili-pod-raspisku---mvd-gruzii-292083840.html

Оппозиционного политика отпустили под расписку – МВД Грузии

Оппозиционного политика отпустили под расписку – МВД Грузии

Sputnik Грузия

Оппозиционного политика Левана Гогичаишвили отпустили после задержания за попытку неправомерной блокировки дороги у здания парламента 11.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-11T14:31+0400

2025-02-11T14:31+0400

2025-02-11T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Член оппозиционной партии экс-премьера Георгий Гахария "За Грузию" Леван Гогичаишвили, задержанный на акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси, был освобожден под расписку, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Днем ранее, 10 февраля, в ходе акции протеста перед зданием парламента были задержаны в административном порядке четыре человека, среди них был и Леван Гогичаишвили. Вместе с ним под расписку освободили еще одного задержанного. Патрульная служба сообщила, что задержанные не подчинились законному требованию полиции и пытались искусственно перекрыть дорогу. Позже число участников акции увеличилось, и протестующим все-таки удалось перекрыть часть проспекта Руставели. Певицу Нино Катамадзе суд оштрафовал на пять тысяч лари>>Ужесточение правил проведения акций протестаПрезидент Грузии Михаил Кавелашвили 7 февраля подписал поправки в пакет из трех законов, касающиеся ужесточения норм проведения акций протеста и наказаний за правонарушения. Новые нормы уже действуют.Важные изменения были внесены в закон "О собраниях и манифестациях", который является основным сводом правил проведения любых акций протеста. В частности, право решать, целесообразно ли проведение акций, передано МВД Грузии, хотя заявка с предупреждением по-прежнему подается в мэрию, за пять дней до проведения акции.Участникам акций, по новым правилам, запрещено создавать препятствия не только передвижению транспорта, но и перемещению пешеходов, а также проводить протесты в закрытых помещениях без предварительного письменного согласия владельца. Правила проведения акций протеста в Грузии ужесточены>>Законодательно также стало запрещено участвовать в тех акциях, которые были ранее разогнаны представителями правоохранительных органов. Кроме того, МВД имеет право запретить перекрывать дорогу даже при наличии достаточного числа участников, если существует другая форма протестного выражения. Массовые протестные движения начались в Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. До 4 декабря того же года участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, новости, политика, леван гогичаишвили, георгий гахария, михаил кавелашвили