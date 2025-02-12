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"Грузинская мечта" указала главе МИД Эстонии на его место

"Грузинская мечта" указала главе МИД Эстонии на его место

Sputnik Грузия

Представители правящей "Грузинской мечты" напомнили главе МИД Эстонии, что не ему решать судьбу интеграции Грузии в ЕС 12.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-12T16:10+0400

2025-02-12T16:10+0400

2025-02-12T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Министру иностранных дел Эстонии Маргусу Цахкну следовало бы прекратить спекуляции, так как либерализация визового режима с Евросоюзом принадлежит не какому-либо правительству или политику, а населению Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили. Цахкна ранее заявил, что правящая партия все больше отдаляет Грузию от демократии, и отметил, что при нынешнем курсе Грузия не вступит в ЕС. Он также сказал, что нынешние власти не имеют легитимности, и назвал проведение новых выборов выходом из кризиса. Если официальные лица (Грузии – ред.) продолжат применять насилие, мы готовы продолжить ужесточение санкций, включая отмену безвизового сообщения, отметил он. По словам Махашвили, правящая команда не воспринимает всерьез заявление министра иностранных дел Эстонии. Позже глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что нападки на Грузию и грузинские власти со стороны эстонских политиков не являются чем-то новым, а высказанные ими позиции абсолютно не соответствуют дружественным отношениям между двумя странами, которые должны отвечать международным нормам.Глава МИД Эстонии вместе с министрами иностранных дел Литвы и Исландии 15 мая 2024 года выступил перед митингующими в Тбилиси на акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". "Грузинская мечта" расценила выступление глав МИД трех стран на акции в Тбилиси как способствование "майданизации". В правящей партии не раз говорили о том, что на акциях против принятия закона об "иноагентах" в Грузии использовались те же визуальные приемы, что и во время "Майдана" на Украине. Эстония против ГрузииВ январе текущего года парламент Эстонии принял заявление, в котором говорится, что законодательный орган страны отказывается признавать легитимность парламента и правительства Грузии, сформированных в результате выборов, "проведенных в условиях фальсификаций и запугивания граждан", а также легитимность назначенного президента. Грубое вмешательство – в Грузии резко ответили на инициативу главы МИД Эстонии>>Парламент Эстонии призвал руководство стран Европы "строго ограничить общение с институтами незаконного правительства Грузии до проведения свободных и справедливых выборов". Кроме того, в заявлении прозвучал призыв к Европейской комиссии и государствам-членам ЕС ввести санкции в отношении грузинских политиков и должностных лиц, причастных к жестокому подавлению мирных демонстрантов и преследованию представителей грузинского гражданского общества.Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Бюро Конгресса СЕ призвало власти Грузии к проведению новых выборов>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, эстония, тбилиси, украина, маргус цахкна, леван макашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия