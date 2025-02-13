https://sputnik-georgia.ru/20250213/kak-nyurnbergskiy-protsess--deputat-o-komissii-po-rassledovaniyu-prestupleniy-natsdvizheniya-292106623.html

Как Нюрнбергский процесс – депутат о комиссии по расследованию преступлений "Нацдвижения"

Как Нюрнбергский процесс – депутат о комиссии по расследованию преступлений "Нацдвижения"

Sputnik Грузия

В парламенте Грузии сегодня состоится первое заседание временной комиссии по расследованию преступлений, совершенных при президентстве Михаила Саакашвили 13.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-13T12:34+0400

2025-02-13T12:34+0400

2025-02-13T12:51+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

гурам мачарашвили

германия

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Работа временной комиссии по расследованию преступлений при правлении партии "Единое национальное движение" будет похожа на "Нюрнбергский процесс", который завершит существование "коллективного Нацдвижения" в грузинской политике, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Временная следственная комиссия по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение" в 2003-2012 годы, была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет. Первое организационное заседание, на котором будут избраны председатель и секретарь комиссии, а также утвержден проект устава, состоится в четверг.Подобно тому процессу, комиссия своим заключением и последующим решением ведомств положит конец "коллективному Нацдвижению" в грузинской политике, отметил он.Названы члены комиссии по расследованию преступлений режима Саакашвили>>"Коллективным Нацдвижением" власти называют бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", основанную экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, партии-сателлиты и партии-преемники. В "Грузинской мечте" их также называют "локальной партией войны" и "радикальной оппозицией". Что касается следственной комиссии, как ранее заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основным предметом изучения комиссии в Грузии станут: Как будет работать комиссия Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. Место и периодичность проведения заседаний временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. "Грузинская мечта" и "Нацдвижение""Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года.До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей.Грузии нужен свой "Нюрнбергский процесс" – премьер-министр>>За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением".Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения".В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более 70 чиновникам.Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, гурам мачарашвили, германия