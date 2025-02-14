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Борьба с "воровским миром" в Грузии – задержаны пять человек

Борьба с "воровским миром" в Грузии – задержаны пять человек

Sputnik Грузия

В результате обысков в личных и жилых домах обвиняемых полиция изъяла мобильные телефоны и наркотики в качестве вещественных доказательств 14.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-14T20:45+0400

2025-02-14T20:45+0400

2025-02-14T20:46+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Сотрудники полиции на основании постановления суда задержали пять человек, связанных с "воровским миром", в Тбилиси, Озургети и Уреки, еще одному предъявили обвинения в пенитенциарном учреждении, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По факту членства в "воровском мире" задержаны 34-летний мужчина по кличке "Хошто" и в прошлом неоднократно судимый 44-летний мужчина по кличке "Эдо". По факту "поддержки деятельности воровского сообщества" задержан ранее судимый 25-летний мужчина. За обращение к представителю "воровского мира" задержаны 48-ми и 42-летние мужчины. Последний ранее был неоднократно судим. Двум ворам в законе предъявлены новые обвинения в Грузии >>Что касается 42-летнего ранее неоднократно судимого мужчины, то ему предъявили обвинение в "членстве в воровском сообществе" в пенитенциарном учреждении. В ходе следствия, которое проводилось в интенсивном режиме, в том числе в результате тайных следственных действий, было установлено, что задержанные участвовали в деятельности "воровского мира", связывались с т.н. "ворами в законе" и выполняли их задания. В частности, путем "воровских разборок", запугивания, угроз, с использованием собственного преступного влияния и незаконных действий, с целью получения власти и авторитета, а также личной и чужой выгоды, в регионе Гурия, в районе Уреки и в селе Цкалцминда они осуществляли деятельность "воровского сообщества". Борьба с "воровским миром" в Грузии – на Западе страны задержаны двое >>В результате обысков в личных и жилых домах обвиняемых полиция изъяла мобильные телефоны и наркотики в качестве вещественных доказательств. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе "вора в законе" стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в воровской разборке или сходке, оказание помощи "воровскому миру" и обращение к "вору в законе" за помощью – с 2018-го. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, мвд грузии, воровское сообщество