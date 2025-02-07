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Двум ворам в законе предъявлены новые обвинения в Грузии
Двум ворам в законе предъявлены новые обвинения в Грузии
Sputnik Грузия
Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе "вора в законе" стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года 07.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-07T17:50+0400
2025-02-07T17:50+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. "Воры в законе" грузинского происхождения Джейран Кинцурашвили ("Джейран") , Мамука Чхаберидзе ("Хонский") и Како Тугуши ("Энцо") стали фигурантами еще одного уголовного дела в Грузии, связанного с т.н. "воровским миром", говорится в сообщении МВД Грузии. Ранее МВД Грузии уже неоднократно заявляло о привлечении к уголовной ответственности этих "воров в законе", которые проживают за границей, в связи с деятельностью "воровского мира" в Грузии. На этот раз речь идет о "воровских разборках", устраиваемых в Грузии, где стороны решали споры и заставляли проигравшую сторону платить. В Тбилиси и регионах Имерети и Самегрело-Земо Сванети по этом делу было задержано 26 человек. Борьба с "воровским миром" в Грузии – задержанным предъявлены обвинения >>Из задержанных пять арестованы за принадлежность к "воровскому миру", еще один обвиняется заочно. Самому старшему из задержанных – 58 лет, а самому младшему – 38. Трое из задержанных были уже судимы ранее. Кроме этого, 11 человек, из которых семеро в прошлом были осуждены за различные преступления, были задержаны за участие в "воровской сходке". Самому младшему из них – 23 года, а самому старшему – 62. Шестеро человек, в том числе трое судимых, были задержаны за поддержку деятельности "воровского мира". Из них самому младшему – 28 лет, а самому старшему – 51 год. Борьба с "воровским миром" в Грузии – на Западе страны задержаны двое >>Трое обвиняемых, все в прошлом судимые, были задержаны за обращение к члену "воровского мира" и один – за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия. Всем задержанным грозит до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины. Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе "вора в законе" стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в "воровской разборке" или сходке, оказание помощи "воровскому миру" и обращение к "вору в законе" или членам "воровского мира" за помощью – с 2018-го. В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, вор в законе, воровское сообщество
происшествия, новости, грузия, мвд грузии, вор в законе, воровское сообщество
Двум ворам в законе предъявлены новые обвинения в Грузии
Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе "вора в законе" стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. "Воры в законе" грузинского происхождения Джейран Кинцурашвили ("Джейран") , Мамука Чхаберидзе ("Хонский") и Како Тугуши ("Энцо") стали фигурантами еще одного уголовного дела в Грузии, связанного с т.н. "воровским миром", говорится в сообщении МВД Грузии.
Ранее МВД Грузии уже неоднократно заявляло о привлечении к уголовной ответственности этих "воров в законе", которые проживают за границей, в связи с деятельностью "воровского мира" в Грузии.
На этот раз речь идет о "воровских разборках", устраиваемых в Грузии, где стороны решали споры и заставляли проигравшую сторону платить.
В Тбилиси и регионах Имерети и Самегрело-Земо Сванети по этом делу было задержано 26 человек.
Из задержанных пять арестованы за принадлежность к "воровскому миру", еще один обвиняется заочно. Самому старшему из задержанных – 58 лет, а самому младшему – 38. Трое из задержанных были уже судимы ранее.
Кроме этого, 11 человек, из которых семеро в прошлом были осуждены за различные преступления, были задержаны за участие в "воровской сходке". Самому младшему из них – 23 года, а самому старшему – 62.
Шестеро человек, в том числе трое судимых, были задержаны за поддержку деятельности "воровского мира". Из них самому младшему – 28 лет, а самому старшему – 51 год.
Трое обвиняемых, все в прошлом судимые, были задержаны за обращение к члену "воровского мира" и один – за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.
Всем задержанным грозит до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины.
Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе "вора в законе" стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в "воровской разборке" или сходке, оказание помощи "воровскому миру" и обращение к "вору в законе" или членам "воровского мира" за помощью – с 2018-го.
Воры в законе – специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. Воры в законе занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих воров в законе.
В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.