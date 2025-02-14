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Грузия и Казахстан продолжат укреплять торгово-экономические связи

Грузия и Казахстан продолжат укреплять торгово-экономические связи

Sputnik Грузия

Представители компаний обсудили текущую ситуацию в регионе и проблемы, влияющие на их деятельность 14.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-14T22:48+0400

2025-02-14T22:48+0400

2025-02-14T22:48+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Члены-учредители Казахстанско-Грузинского экономического объединения в ходе рабочей встречи наметили мероприятия на 2025 год, которые будут способствовать дальнейшей положительной динамике роста двусторонней торговли, инвестиций, туризма, и преодолению имеющихся вызовов, сообщило министерство экономики и устойчивого развития. Во встрече приняли участие компании-учредители экономического объединения, в том числе Halyk Bank Georgia, Rompetrol, Batumi Oil Terminal, Batumi Port, Air Astana, GK Logistics, другие коммерческие компании, работающие на грузинском рынке с участием казахстанского капитала, а также почетные консулы Республики Казахстан. На рабочей встрече обсудили торгово-экономические отношения между Грузией и Казахстаном, индивидуальные планы компаний, созданных с участием казахстанского капитала, а также пути решения проблем в регионе совместно с правительством Грузии. Сотрудничество Грузии и Казахстана играет важную роль для всего региона – Кобахидзе >>Кроме того, участники встречи отметили, что дружеские, партнерские отношения между Грузией и Казахстаном были еще раз подчеркнуты несколько дней назад, в ходе визита премьер-министра Грузии в Казахстан, где Ираклий Кобахидзе и Олжас Бектенов обсудили приоритетные направления грузино-казахстанского экономического сотрудничества, в том числе Средний коридор, партнерство в сфере туризма и инвестиций, энергетики, развитие двусторонней торговли и другие важные вопросы. Кобахидзе 5-6 февраля вместе с делегацией посетил Казахстан с двухдневным официальным визитом, в его рамках состоялись встречи высокого уровня с президентом и главой правительства Казахстана. Также, члены Объединения уделили внимание обсуждению аналитической информации, которую менеджмент объединения регулярно проводит при содействии различных авторитетных консалтинговых компаний, и которая включает в себя динамику макроэкономических данных, и статистики в сферах инвестиций, торговли и туризма между странами. Представители компаний также обсудили текущую ситуацию в регионе и проблемы, влияющие на их деятельность. Премьеры Грузии и Казахстана обсудили увеличение транзита энергоресурсов через Грузию >>Как отмечалось на встрече, стабильная среда очень важна для бизнеса, особенно для долгосрочных инвестиционных проектов. Казахстанско-грузинское экономическое объединение по инициативе посольства Казахстана в Грузии учредили в Тбилиси в марте 2021 года. Его цель - содействие инвестиционному и торговому сотрудничеству между странами, развитию туризма и культурных связей. Учредили объединение компании созданные и работающие в Грузии с привлечением казахстанского капитала. Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма. Товарооборот между странами в 2024 году составил более 922 миллионов долларов, что на 25,3% больше по сравнению с 2023 годом, при этом экспорт в Казахстан вырос на 22,3%. Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, казахстан